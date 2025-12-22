Connect with us
Noticias Las Flores alcanzó los 50.000 seguidores y consolida una comunidad informativa en constante crecimiento

Las Flores

hace 5 horas

Noticias Las Flores – Grupo Noticias alcanzó un nuevo hito en su historia al superar los 50.000 seguidores, un logro que representa mucho más que una cifra y reafirma el vínculo construido día a día con la comunidad de Las Flores y la región.

El crecimiento sostenido del medio es el resultado de la confianza de miles de personas que eligen informarse a través de este espacio, participan activamente, comparten contenidos, envían información y acompañan cada cobertura. En un contexto donde la información circula de manera permanente, este acompañamiento se convierte en un respaldo fundamental al trabajo periodístico local.

Desde sus inicios, Noticias Las Flores ha apostado por un periodismo cercano, presente en el territorio y comprometido con la realidad de la ciudad y la región. Informar en tiempo real, estar donde ocurren los hechos y escuchar a la comunidad han sido pilares centrales de una construcción colectiva que hoy se refleja en este importante número de seguidores.

El camino recorrido no estuvo exento de desafíos, aprendizajes y ajustes propios de un medio en crecimiento. Sin embargo, el objetivo se mantuvo siempre firme: brindar información clara, responsable y accesible, priorizando el interés público y el respeto por la audiencia.

Alcanzar los 50.000 seguidores no marca una meta cumplida, sino un nuevo punto de partida. Para Noticias Las Flores – Grupo Noticias, este logro funciona como un impulso para redoblar el compromiso, fortalecer el trabajo diario y continuar apostando al periodismo local como herramienta fundamental para la comunidad. Con el acompañamiento de sus lectores, el medio reafirma su convicción de seguir creciendo, mejorando y contando las historias que importan.

