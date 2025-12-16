Las Flores
Compromiso y solidaridad, comienza la segunda jornada solidaria de Grupo Noticias
Sumate con un alimento para colaborar con el merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján, ubicado en la plazoleta de Las Provincias, en el barrio 25 de Mayo.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El compromiso y la solidaridad se vuelven a hacer presentes en nuestra ciudad con el segunda día de la jornada solidaria organizada por Grupo Noticias y Matías Lavarropas Service. Esta iniciativa invita a toda la comunidad de Las Flores a sumarse aportando alimentos no perecederos para ayudar a quienes más lo necesitan.
La donación estará destinada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján, ubicado en la plazoleta de Las Provincias, en el barrio 25 de Mayo. Este espacio cumple un rol fundamental en la asistencia alimentaria de los niños y familias del sector.
Además de colaborar con una causa noble, quienes participen podrán acceder a grandes sorteos, convirtiendo el acto de donar en una oportunidad para regalar esperanza y también recibir premios. La jornada solidaria se celebra hoy y busca la mayor participación posible.
Canú a la Mañana se despide con un Gran Sorteo Solidario
Si querés ser parte, acercá tu alimento no perecedero a los puntos de recolección indicados por Grupo Noticias y sumate a esta gran movida que une a Las Flores en un gesto de generosidad. Juntos, podemos hacer una diferencia concreta en la vida de quienes más lo necesitan.
El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura
Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026
Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras