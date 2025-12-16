Compromiso y solidaridad, comienza la segunda jornada solidaria de Grupo Noticias

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El compromiso y la solidaridad se vuelven a hacer presentes en nuestra ciudad con el segunda día de la jornada solidaria organizada por Grupo Noticias y Matías Lavarropas Service. Esta iniciativa invita a toda la comunidad de Las Flores a sumarse aportando alimentos no perecederos para ayudar a quienes más lo necesitan.

La donación estará destinada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján, ubicado en la plazoleta de Las Provincias, en el barrio 25 de Mayo. Este espacio cumple un rol fundamental en la asistencia alimentaria de los niños y familias del sector.

Además de colaborar con una causa noble, quienes participen podrán acceder a grandes sorteos, convirtiendo el acto de donar en una oportunidad para regalar esperanza y también recibir premios. La jornada solidaria se celebra hoy y busca la mayor participación posible.

Si querés ser parte, acercá tu alimento no perecedero a los puntos de recolección indicados por Grupo Noticias y sumate a esta gran movida que une a Las Flores en un gesto de generosidad. Juntos, podemos hacer una diferencia concreta en la vida de quienes más lo necesitan.