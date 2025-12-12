Las Flores
Canú a la Mañana se despide con un Gran Sorteo Solidario
Grupo Noticias invita a toda la comunidad a una jornada solidaria con un gran sorteo. Doná alimentos y colaborá con un comedor local.
Canú a la Mañana, el programa radial tan querido por la comunidad de Las Flores, llega a su cierre de ciclo con una propuesta llena de solidaridad y compromiso social. En esta oportunidad, Grupo Noticias (Urbana FM 92.7, Noticias Las Flores) y Matías Lavarropas Service, organizan un Gran Sorteo Solidario para compartir y ayudar.
El encuentro tendrá lugar en el edificio de Grupo Noticias, un espacio que abrirá sus puertas para recibir a todos aquellos que quieran sumarse con un gesto solidario. La consigna es sencilla pero significativa: acercar alimentos no perecederos. Por cada donación entregada, los participantes recibirán un número que les permitirá participar en el sorteo de artículos y experiencias especiales.
Todo lo recaudado durante la jornada será destinado íntegramente a un comedor de la ciudad, reforzando así el compromiso social de Grupo Noticias con quienes más lo necesitan en nuestra comunidad.
“Letra por Letra”: Vuelve el programa literario creado por futuros docentes del ISFDyT N°152
Premios que unen y sorprenden
El sorteo incluye una variedad de premios aportados por comercios y colaboradores locales, pensados para sorprender y alegrar a quienes participen. Entre ellos se destacan una cena para dos personas ofrecida por Matías Lavarropas, un set de juguetes y accesorios para mascotas de Pet Shop San Gabriel, y una bolsa de alimento para gato donada por Forrajeros Mi Cielo.
También habrá una mochila urbana de Mochilas LF, anteojos de ciclismo de Gas Cap y un anafe de camping con dos hornallas, regalo de un oyente. Además, Calzados El 13 aportará un regalo sorpresa, y Py G un hornito de aromas. La lista continúa con un par de zapatillas urbanas de Mística Boutique, consumisiones para la Fiesta del Trigo, 2 kg de chorizos de Caseritos El Trigo, un delantal de cocina de Pachi Confecciones y haraganes para pesca cortesía de Herrero Mario.
Cerrando el año en comunidad
Este evento no solo representa el cierre de un ciclo para Canú a la Mañana, sino también una oportunidad para reafirmar la fuerza y solidaridad que caracteriza a la comunidad de Las Flores. Invitamos a todos a participar, compartir y ayudar, y así despedir el año juntos con el corazón abierto y la esperanza renovada.
No te lo pierdas: acercate a Grupo Noticias, doná un alimento no perecedero y llevate tu número para participar del Gran Sorteo Solidario de Canú a la Mañana.
