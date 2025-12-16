Desborda la solidaridad: Las Flores llena de alimentos los estudios de Grupo Noticias

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La solidaridad volvió a decir presente en Las Flores. En el marco del cierre de ciclo de Canú a la Mañana, el querido programa radial de la ciudad, se desarrolla una gran jornada solidaria impulsada por Grupo Noticias —Urbana FM 92.7 y Noticias Las Flores— junto a Matías Lavarropas Service, con una respuesta que supera todas las expectativas.

Con una importante cantidad de alimentos que no dejan de llegar, este martes se vivió la segunda jornada del Gran Sorteo Solidario, una iniciativa que refleja, una vez más, el fuerte compromiso social de la comunidad florense.

Vecinos y vecinas continúan acercándose a los estudios de Grupo Noticias con donaciones de alimentos no perecederos, que serán destinadas al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján, ubicado en la plazoleta de Las Provincias, en el barrio 25 de Mayo. Este espacio cumple un rol fundamental en la asistencia alimentaria de niños y familias del sector.

En los estudios ya se registra una destacada recaudación, a la que se suman importantes aportes de comercios y colaboradores locales, entre ellos:

Vale por bolsa de papas

Vale por 5 kg de pan de Panadería La Familia

Vale por 2 kg de pan (donación privada)

Vale por carne de Carnicería Doble A

Vale por 2 kg de picada de Carnicería Patri Valen

Vale por 5 kg de pata y muslo de Power Automotores

Vale por 3 kg de pata y muslo de Granja TAI

Vale por pollo de Granja Manteiga



Además de colaborar con una causa solidaria, quienes participan ingresan automáticamente en importantes sorteos, combinando la ayuda social con la posibilidad de llevarse premios.

La jornada solidaria continuará hasta el martes 23, con el objetivo de sumar la mayor cantidad posible de donaciones. Desde la organización invitan a la comunidad a acercar alimentos no perecederos a los puntos de recolección indicados por Grupo Noticias y ser parte de esta acción colectiva.

Una vez más, Las Flores demuestra que cuando la comunidad se une, la ayuda se multiplica. Juntos, se puede hacer la diferencia.