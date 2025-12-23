Connect with us
Las Flores

NO PARAMOS: Noticias Las Flores supera los 51.000 seguidores reales y sigue creciendo

hace 7 horas

Hoy queremos detenernos un momento para mirar atrás y darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado juntos. Noticias Las Flores ya cuenta con más de 51.000 seguidores, y cada uno de ustedes forma parte de esta historia. No es solo un número: son personas que leen, comparten, participan y confían en nosotros todos los días.

Este crecimiento es el reflejo de una comunidad que se preocupa, se informa y se acompaña, minuto a minuto, noticia a noticia. Cada mensaje, cada comentario y cada lectura nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos: para estar cerca de ustedes, para contar lo que pasa y para crecer juntos.

Gracias por elegirnos, por formar parte de este proyecto y por demostrar que la información también une. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante, sin pausa, sin freno y siempre con el corazón puesto en la comunidad.

