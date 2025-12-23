Las Flores
NO PARAMOS: Noticias Las Flores supera los 51.000 seguidores reales y sigue creciendo
Hoy queremos detenernos un momento para mirar atrás y darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado juntos. Noticias Las Flores ya cuenta con más de 51.000 seguidores, y cada uno de ustedes forma parte de esta historia. No es solo un número: son personas que leen, comparten, participan y confían en nosotros todos los días.
Este crecimiento es el reflejo de una comunidad que se preocupa, se informa y se acompaña, minuto a minuto, noticia a noticia. Cada mensaje, cada comentario y cada lectura nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos: para estar cerca de ustedes, para contar lo que pasa y para crecer juntos.
Gracias por elegirnos, por formar parte de este proyecto y por demostrar que la información también une. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante, sin pausa, sin freno y siempre con el corazón puesto en la comunidad.
Conocé los horarios de las celebraciones de Nochebuena y Navidad en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen
Con aval de un banco europeo, la Provincia licitará un tramo clave del Plan del Salado
Asueto administrativo: el Hospital Zonal de Las Flores no atenderá del 24 al 26 de diciembre y el 31 y 1° de enero
Dolores: otro vecino ganó casi $2.700 millones en el Quini 6 tras acertar los seis números
Reunión de Comisión Plenaria abordó proyectos vinculados al Espacio Textil y a emprendedores
