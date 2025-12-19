Las Flores
Gran respuesta solidaria: Se entregó la mercadería recolectada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas del mediodía de hoy se hizo entrega de toda la mercadería recolectada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján, ubicado en la plazoleta de Las Provincias, en el barrio 25 de Mayo.
La jornada solidaria se enmarcó en el cierre de ciclo de Canú a la Mañana, el querido programa radial de la ciudad, y fue impulsada por Grupo Noticias —Urbana FM 92.7 y Noticias Las Flores— junto a Matías Lavarropas Service, con una respuesta que superó todas las expectativas.
Con una importante cantidad de alimentos que no dejaron de llegar hasta el último minuto, este viernes se vivió el cierre de la jornada con el Gran Sorteo Solidario, una iniciativa que refleja, una vez más, el fuerte compromiso social de la comunidad florense. Vecinos y vecinas continúaron acercándose a los estudios de Grupo Noticias con donaciones de alimentos no perecederos, destinados al merendero que cumple un rol fundamental en la asistencia alimentaria de niños y familias del sector. La entrega de hoy no solo representa un aporte concreto para quienes más lo necesitan, sino también un gesto de unidad y generosidad que caracteriza a los habitantes de Las Flores.
Sub DDI Las Flores llevó a cabo allanamiento en la localidad de Monte por denuncia de un comerciante local por estafa
Bomberos trabajaron en incendio que afectó el quincho de una vivienda sobre la avenida Abel Guaresti
La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial
Jet Parking Ezeiza, la alternativa más conveniente para dejar tu auto antes de viajar
El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras