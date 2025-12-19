Gran respuesta solidaria: Se entregó la mercadería recolectada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas del mediodía de hoy se hizo entrega de toda la mercadería recolectada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján, ubicado en la plazoleta de Las Provincias, en el barrio 25 de Mayo.

La jornada solidaria se enmarcó en el cierre de ciclo de Canú a la Mañana, el querido programa radial de la ciudad, y fue impulsada por Grupo Noticias —Urbana FM 92.7 y Noticias Las Flores— junto a Matías Lavarropas Service, con una respuesta que superó todas las expectativas.

Con una importante cantidad de alimentos que no dejaron de llegar hasta el último minuto, este viernes se vivió el cierre de la jornada con el Gran Sorteo Solidario, una iniciativa que refleja, una vez más, el fuerte compromiso social de la comunidad florense. Vecinos y vecinas continúaron acercándose a los estudios de Grupo Noticias con donaciones de alimentos no perecederos, destinados al merendero que cumple un rol fundamental en la asistencia alimentaria de niños y familias del sector. La entrega de hoy no solo representa un aporte concreto para quienes más lo necesitan, sino también un gesto de unidad y generosidad que caracteriza a los habitantes de Las Flores.