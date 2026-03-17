El Natatorio Municipal sumó medallas y marcas nacionales en el torneo aniversario del Club Escualo de Tandil

El equipo de competencia del Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, acompañado por los profesores Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, cumplieron una muy buena actuación el pasado fin de semana en el Torneo 41° Aniversario del Club Escualo de Tandil.

Los resultados alcanzados fueron los siguientes: el sábado 14, en 100 metros libres Menores: 4°) Macarena Espinosa y 16° Valentina Perazzo Iriarte; mientras que en Primera Promocional Delfina Antonelli Gigena clasificó segunda. En Cadetes Promocional: 2°) Gonzalo Onzari y 4°) Domingo Scarpitti; y en Primera Federado: 5°) Luca Branchesi Gómez.

En 200 metros libres, Cadetes Federados: 2°) Candelaria Lemma González (logró Marca Nacional) y 4°) Guadalupe Valerio.

En espalda 50 metros, Menores: 1°) Macarena Espinosa (Marca Nacional); en Primera Promocional: 2°) Delfina Antonelli Gigena; y en Cadetes Promocional: 1°) Gonzalo Onzari.

En 50 metros mariposa, Menores: 11°) Valentina Perazzo Iriarte; en Cadetes Federados: 5°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 8°) Candelaria Lemma González; en Cadetes Promocional: 3°) Domingo Scarpitti; y en Primera Federado: 7°) Luca Branchasi Gómez.

Asimismo, el domingo 15, en 50 metros libre Menores: 3°) Macarena Espinosa y 12°) Valentina Perazzo Iriarte (Marca Nacional); en Primera Promocional: 2°) Delfina Antonelli Gigena; en Cadetes Promocional: 2°) Gonzalo Onzari y 3°) Domingo Scarpitti; en Primera Federado: 3°) Luca Branchesi Gómez; y en Cadetes Federado: 3°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 4°) Candelaria Lemma González.

En 50 metros pecho, Menores: 8°) Valentina Perazzo Iriarte (Marca Nacional).

En 100 metros pecho, Cadetes Promocional: 2°) Domingo Scarpitti.

En 50 metros pecho, Cadetes Federados: 3°) Guadalupe Valerio (Marca Nacional) y 1°) Candelaria Lemma González (Marca Nacional); y en Primera Federado: 6°) Luca Branchesi Gómez.