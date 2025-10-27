¡Campeones! El equipo de Natación Municipal de Las Flores ganó la Liga Regional

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; y demás autoridades recibieron a la delegación en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, donde se desató el festejo con familiares y amigos.

Los nadadores a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Jonathan Grecco, Evangelina Iriarte y Agustín Disteffano reunieron 1.705,50 puntos, siendo escoltados por: Escualo de Tandil con 1.616,50; Partido de la Costa con 1.495; Escuela de Natación de Tres Arroyos con 952,50; Solarium de Madariaga con 887,50; Racing de Balcarce con 851; Asociación Deportiva Arenas con 546,50; Estudiantes de Olavarría con 481; Ferrocarril Sud de Olavarría con 368; Municipalidad de Rauch con 289; Club Remo de Azul con 228; Club Idea Progresista con 224; Benito Juárez con 223,50; Natación Municipal de Laprida con 221,50; y el CEF N° 32 de Ayacucho con 116,50 unidades.

El proyecto al cual apostó el Municipio se refleja con este importante logro, sumado al compromiso y dedicación de alumnos y profesores, con el acompañamiento de los padres.