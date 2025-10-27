Connect with us
¡Campeones! El equipo de Natación Municipal de Las Flores ganó la Liga Regional

Las Flores

¡Campeones! El equipo de Natación Municipal de Las Flores ganó la Liga Regional

El elenco de Natación de la Municipalidad de Las Flores se consagró Campeón de la Liga Regional, luego de la disputa de la última fecha llevada a cabo el sábado 25 de octubre en Olavarría.

El intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini; y demás autoridades recibieron a la delegación en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, donde se desató el festejo con familiares y amigos.

Los nadadores a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Jonathan Grecco, Evangelina Iriarte y Agustín Disteffano reunieron 1.705,50 puntos, siendo escoltados por: Escualo de Tandil con 1.616,50; Partido de la Costa con 1.495; Escuela de Natación de Tres Arroyos con 952,50; Solarium de Madariaga con 887,50; Racing de Balcarce con 851; Asociación Deportiva Arenas con 546,50; Estudiantes de Olavarría con 481; Ferrocarril Sud de Olavarría con 368; Municipalidad de Rauch con 289; Club Remo de Azul con 228; Club Idea Progresista con 224; Benito Juárez con 223,50; Natación Municipal de Laprida con 221,50; y el CEF N° 32 de Ayacucho con 116,50 unidades.

El proyecto al cual apostó el Municipio se refleja con este importante logro, sumado al compromiso y dedicación de alumnos y profesores, con el acompañamiento de los padres.

