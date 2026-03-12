El Municipio realizó un recibimiento a deportistas florenses por sus destacados logros a nivel nacional

El intendente Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Deportes Favio Folini y el director del área Pedro Cantet, recibió en el Palacio Municipal a deportistas de Las Flores que obtuvieron importantes logros durante el último fin de semana en distintas competencias a nivel nacional.

Uno de los reconocimientos fue para Francisca Abrego, quien se consagró campeona en las regatas de K1 sobre 1.000 y 2.000 metros en la categoría menores, en el marco del Campeonato Argentino y Selectivo Nacional de Canotaje, desarrollado en la localidad bonaerense de Colón. Con estos resultados, la palista florense quedó posicionada N° 1 en el ranking de la Federación Argentina de Canoas (FAC).

Por su parte, el olímpico Juan Ignacio Cáceres también tuvo una destacada actuación. Obtuvo la medalla de Oro en K2 (1.000 metros) junto a Lautaro Varela, fue subcampeón en K4 (500 metros), alcanzó el tercer puesto en K2 (500 y 200 metros) haciendo dupla con Mauricio Larroque, y cerró su participación con medalla de Bronce en K4 (1.000 metros).

En el mismo certamen, Domingo Scarpitti, Tomás Adorno, Ana Paula Torres Díaz, Lucía Monfort y Jacinto Torres Díaz también representaron a la ciudad, sumando experiencia y aprendizaje en el ámbito del deporte de alto rendimiento.

En tanto, en Karting del Centro, los pilotos Donatto Osterrieth y Gastón “Indio” Billeres participaron del Torneo Nacional disputado en la ciudad de Bragado, donde se cerró el campeonato de la temporada pasada y, al mismo tiempo, se puso en marcha el calendario 2026.

Osterrieth se consagró campeón en la categoría Escuela y además logró el subcampeonato en las divisiones 390 cc y 150 cc Menores. Por su parte, el experimentado Gastón “Indio” Billeres volvió a gritar campeón en la categoría 250 cc Master, además de imponerse en la primera fecha de 150 cc Master y obtener el segundo puesto en 250 cc Kayak.

También tuvieron un buen desempeño Bautista Saladino (390 cc y 150 cc Menores), Santiago Díaz (150 cc Menores) y Valentina Osterrieth (Escuela B).

Durante el encuentro realizado en el Palacio Municipal también estuvieron presentes profesores y familiares, quienes acompañan y apoyan permanentemente el crecimiento deportivo de cada uno de los representantes florenses.