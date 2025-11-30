Sandra Campos obtuvo dos medallas de oro en el Sudamericano de Atletismo Master en Chile

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La atleta florense Sandra Campos tuvo una destacada actuación en el XXII Sudamericano de Atletismo Master, competencia que se desarrolló en la pista “Mario Recordón” del Parque Estadio Nacional de Santiago de Chile, desde el lunes 24 hasta el domingo 30 de noviembre.

Una vez más, Sandra demostró su gran nivel competitivo y se subió a lo más alto del podio en dos oportunidades, al obtener dos Medallas de Oro en la categoría F35:

Lanzamiento de disco: 1° puesto con un registro de 35,52 metros .

1° puesto con un registro de . Lanzamiento de bala: 1° puesto con una marca de 9,70 metros.

Además, completó su participación con un meritorio 4° lugar en lanzamiento de jabalina, alcanzando una marca de 20,76 metros.

La representante florense continúa dejando en lo más alto el atletismo local en cada certamen internacional del que participa.