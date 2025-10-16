Morena Sosa sumó una nueva medalla de plata para Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La delegación florense continúa destacándose en Mar del Plata dentro de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2025. En esta ocasión, la protagonista fue Morena Sosa, quien logró la medalla de plata en Lanzamiento de Bala (Atletismo PCD), aportando una nueva conquista para el deporte florense.

La joven atleta tuvo una destacada actuación que la llevó al podio, demostrando esfuerzo, constancia y compromiso en una disciplina que exige precisión y potencia. Su desempeño representa un orgullo para todo el equipo que representa a Las Flores en esta importante cita provincial.

Con esta nueva presea, la delegación florense alcanza un total de nueve medallas obtenidas hasta el momento, reflejo del gran trabajo de los deportistas locales en distintas disciplinas y categorías. Los Juegos Bonaerenses 2025 siguen entregando historias de esfuerzo, talento y superación, y Las Flores continúa siendo protagonista en cada jornada de competencia.