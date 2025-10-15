Mar del Plata
Victoria Castro conquistó la medalla de plata en salto en largo y Las Flores sigue sumando en los Juegos Bonaerenses 2025
En una nueva jornada de competencias de los Juegos Bonaerenses 2025, la atleta florense Victoria Castro logró una destacada actuación en Salto en Largo, obteniendo la medalla de plata para la delegación de Las Flores.
Con un excelente desempeño y una marca que la ubicó entre las mejores de la categoría, Castro aportó una nueva presea al medallero florense, que continúa creciendo día a día en esta edición de los tradicionales juegos provinciales.
Desde la coordinación de la delegación destacaron el esfuerzo y compromiso de todos los deportistas que representan a la ciudad:
Con nuevas preseas en el día 2 de competencia, Las Flores llega a siete medallas en los Juegos Bonaerenses 2025
“Cada logro refleja el trabajo, la pasión y el espíritu de equipo que nos caracteriza. Nos sentimos orgullosos de nuestros atletas”.
Con este nuevo resultado, Las Flores reafirma su protagonismo en Mar del Plata, sumando más medallas y demostrando el gran nivel de sus representantes.
