Mar del Plata
Rocío Morales le dio una nueva medalla de plata a Las Flores en los Juegos Bonaerenses 2025
La delegación florense sigue sumando logros en Mar del Plata, donde se desarrolla una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2025. En esta oportunidad, fue Rocío Morales quien brilló en la disciplina de Atletismo (80 mts libres convencional), obteniendo una medalla de plata que vuelve a poner a Las Flores entre los destacados de la competencia provincial.
Con una actuación sobresaliente, Morales demostró talento, constancia y un fuerte compromiso deportivo, subiendo al podio tras una exigente jornada en pista. Esta presea representa no solo un premio al esfuerzo individual, sino también un motivo de orgullo para toda la delegación florense.
Con esta conquista, Las Flores acumula un total de ocho medallas en lo que va del certamen, reflejo del trabajo y la dedicación de los y las deportistas que representan a la ciudad con pasión y entrega.
Los Juegos Bonaerenses 2025 continúan dejando grandes historias de superación y camaradería, con el deporte como eje de integración y crecimiento para jóvenes y adultos de toda la provincia.
