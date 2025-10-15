Las Flores
Nehuén Santillán conquistó la medalla de oro en lanzamiento de bala y Las Flores sigue brillando en los Juegos Bonaerenses
La delegación de Las Flores continúa sumando grandes resultados en los Juegos Bonaerenses 2025. En esta oportunidad, el atleta Nehuén Santillán obtuvo la medalla de oro en la disciplina de Lanzamiento de Bala (Atletismo PCD), logrando una actuación sobresaliente que llena de orgullo a toda la ciudad.
Santillán demostró solidez, técnica y determinación en cada intento, alcanzando una marca que lo ubicó en lo más alto del podio provincial. Su triunfo se suma a las destacadas actuaciones de otros deportistas florenses, consolidando una participación histórica para la delegación.
Desde la coordinación del equipo destacaron el esfuerzo del joven atleta y el acompañamiento de todo el grupo:
“Nehuén representa el espíritu de estos Juegos: compromiso, inclusión y pasión por el deporte. Su medalla de oro es un reflejo del trabajo que vienen realizando todos los chicos”.
Con este nuevo logro, Las Flores amplía su medallero y sigue dejando su huella en Mar del Plata.
