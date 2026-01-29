En febrero abre sus puertas el natarorio municipal «Hugo Mauro» para nadadores libres

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Secretaría de Deportes informa que desde del lunes 9 de febrero el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” permanecerá abierto para nadadores libres, en el horario de 19 a 22.

Los interesados deberán retirar la planilla médica a partir del lunes 2 de febrero, de 8 a 12 horas, en las instalaciones ubicadas sobre el Pasaje Padre Luis Kees. Cabe destacar que es requisito la planilla médica completa y el cupón de pago, para comenzar la actividad.