Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

En febrero abre sus puertas el natarorio municipal «Hugo Mauro» para nadadores libres

Las Flores

En febrero abre sus puertas el natarorio municipal «Hugo Mauro» para nadadores libres

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Secretaría de Deportes informa que desde del lunes 9 de febrero el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” permanecerá abierto para nadadores libres, en el horario de 19 a 22.

Los interesados deberán retirar la planilla médica a partir del lunes 2 de febrero, de 8 a 12 horas, en las instalaciones ubicadas sobre el Pasaje Padre Luis Kees. Cabe destacar que es requisito la planilla médica completa y el cupón de pago, para comenzar la actividad.

Te puede interesar:

Continúan los trabajos de mantenimiento en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.