Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”

Las Flores

Comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”

Foto del avatar

Publicado

hace 18 segundos

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

La Secretaría de Deportes informa que comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.

Será a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/inscripcionnatatorio/ y luego de enviar el cuestionario (Chequear bien el mail y número de teléfono), desde el Natatoria se enviará por mail un turno de nivelación.

Los turnos de inscripción según las edades son las siguientes: 6 y 7 años (Miércoles 25 de febrero); 8 y 9 años (Jueves 26 de febrero); y 10, 11 y 12 años (Viernes 27 de febrero).

Te puede interesar:

La Pileta Climatizada Municipal ya cuenta con elevador para personas con discapacidad

Cabe destacar que los formularios se abren de 7.30 horas y cierran a las 23.59 horas de cada día, siendo fundamental que previamente se verifique que la fecha concuerde con la edad a inscribir ese día.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.