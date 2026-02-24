Las Flores
Comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”
La Secretaría de Deportes informa que comienzan las inscripciones en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”.
Será a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/inscripcionnatatorio/ y luego de enviar el cuestionario (Chequear bien el mail y número de teléfono), desde el Natatoria se enviará por mail un turno de nivelación.
Los turnos de inscripción según las edades son las siguientes: 6 y 7 años (Miércoles 25 de febrero); 8 y 9 años (Jueves 26 de febrero); y 10, 11 y 12 años (Viernes 27 de febrero).
La Pileta Climatizada Municipal ya cuenta con elevador para personas con discapacidad
Cabe destacar que los formularios se abren de 7.30 horas y cierran a las 23.59 horas de cada día, siendo fundamental que previamente se verifique que la fecha concuerde con la edad a inscribir ese día.
Adultos Mayores brillaron en Corsolandia y celebraron el cierre de la Colonia de Verano en el Centro Recreativo Municipal
Las Flores transforma una de sus arterias clave: entra en su etapa final el ensanchamiento de la Av. Abel Guaresti / Av. San Martín
Thiago Aparicio campeón con River Plate en el Mundialito “Rojinegro” en Rojas
El Gobierno aumenta los peajes de rutas nacionales y autopistas
Pasó el primer fin de semana de Corsolandia 2026
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras