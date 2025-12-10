Las Flores
El equipo de natación de Las Flores viajó a San Juan para disputar el Campeonato Nacional
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El equipo de Natación de la Municipalidad de Las Flores ya se encuentra en la provincia de San Juan para participar este viernes 12 de diciembre en una nueva edición del Campeonato Nacional, uno de los eventos más relevantes del calendario competitivo de la disciplina.
En esta oportunidad, la delegación florense está integrada por Tomás Bidegain (Infantil 2; 50 m libres), Candelaria Lemma González (Menor; 100 y 200 m pecho), Guadalupe Valerio (Menor 2; 50 m libres, 100 y 200 m pecho), Benjamín Lemma González (Menor 2; 50, 100, 200 y 400 m libres) y Macarena Espinosa (Menor 1; 100 y 200 m libres, 100 y 200 m espalda).
Los jóvenes nadadores, dirigidos por los profesores Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, accedieron al prestigioso certamen tras alcanzar los tiempos básicos exigidos por la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos), un mérito que refleja el crecimiento y el trabajo sostenido de la natación local.
La Fiesta del Cordero Deshuesado cumplió su 11ª edición con almuerzo, shows y feria de emprendedores
Antes de emprender viaje, la delegación recibió el saludo y acompañamiento del intendente Alberto Gelené y del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, quienes destacaron el esfuerzo y la dedicación del equipo en su preparación rumbo al Nacional.
La comunidad florense sigue de cerca la participación de sus representantes, que buscarán dejar en lo más alto el nombre de la ciudad en San Juan.
Trágico vuelco en Ruta 51: murió el conductor de un camión
Secuestran un Automóvil con Pedido Activo Durante un Operativo en la Rotonda de Rutas 3 y 30
Blanstein concluyó su tercer mandato y se despidió de la presidencia del Honorable Concejo Deliberante
Gran participación en el 4° Concurso Infantil de Pesca en la Laguna del Difunto Manuel
Arsénico: la Justicia ordenó a un intendente distribuir agua en bidones
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras