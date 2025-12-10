Connect with us
El equipo de natación de Las Flores viajó a San Juan para disputar el Campeonato Nacional

Las Flores

El equipo de natación de Las Flores viajó a San Juan para disputar el Campeonato Nacional

El equipo de Natación de la Municipalidad de Las Flores ya se encuentra en la provincia de San Juan para participar este viernes 12 de diciembre en una nueva edición del Campeonato Nacional, uno de los eventos más relevantes del calendario competitivo de la disciplina.

En esta oportunidad, la delegación florense está integrada por Tomás Bidegain (Infantil 2; 50 m libres), Candelaria Lemma González (Menor; 100 y 200 m pecho), Guadalupe Valerio (Menor 2; 50 m libres, 100 y 200 m pecho), Benjamín Lemma González (Menor 2; 50, 100, 200 y 400 m libres) y Macarena Espinosa (Menor 1; 100 y 200 m libres, 100 y 200 m espalda).

Los jóvenes nadadores, dirigidos por los profesores Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, accedieron al prestigioso certamen tras alcanzar los tiempos básicos exigidos por la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos), un mérito que refleja el crecimiento y el trabajo sostenido de la natación local.

Antes de emprender viaje, la delegación recibió el saludo y acompañamiento del intendente Alberto Gelené y del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, quienes destacaron el esfuerzo y la dedicación del equipo en su preparación rumbo al Nacional.

La comunidad florense sigue de cerca la participación de sus representantes, que buscarán dejar en lo más alto el nombre de la ciudad en San Juan.

