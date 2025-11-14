Connect with us
Las Flores

El equipo Municipal de Natación en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”

La Secretaría de Deportes y Cultura informa que el equipo Municipal de Natación se encuentra participando en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”, que comenzó ayer y finalizará el domingo 16 de noviembre en el natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) de la ciudad de Mar del Pata.

Los nadadores de nuestra ciudad, que realizan los entrenamientos en el Natatorio climatizado Municipal “Hugo Mauro”, tuvieron un muy buen rendimiento en la jornada inaugural, logrando los siguientes resultados:

1°) Benjamín Lemma González (400 metros libres), 2°) Candelaria Lemma González (400 metros libres); 2°) Valentina Perazzo Iriarte, Macarena Espinosa, Candelaria Lemma González y Guadalupe Valerio (Posta 4×50 m. libre menores), 7°) Guadalupe Valerio(200 m. combinados), 7°) Valentina Perazzo Iriarte (400 metros libres); 8°) Santino Lemma González, Benjamín Lemma González, Domingo Scarpitti y Gonzalo Onzari (Posta 4×50 m. libres cadetes), y 13°) Antonia Palacios (200 m. combinados).

El resto de la delegación, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco, la componen Luca Branchesi Gómez, Tomás Bidegain, Delfina Antonelli Gigena, Renata Llull y Martino Méndez.

