Las Flores
Continúan los trabajos de mantenimiento en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”
Desde hace varias semanas se llevan adelante de manera intensiva los trabajos de mantenimiento y puesta en valor en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones de cara a la próxima temporada.
Las tareas son realizadas por el personal que se desempeña habitualmente en la sede ubicada en el Pasaje Padre Luis Kees e incluyen la pintura integral de la pileta, como así también de las paredes interiores y exteriores del edificio. Además, se avanza en la puesta a punto general de las instalaciones, abarcando distintos sectores del natatorio.
Estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que busca garantizar un espacio seguro, funcional y confortable para todos los vecinos y vecinas que hacen uso del natatorio municipal, reafirmando el compromiso con el cuidado de los espacios deportivos y recreativos de la ciudad.
