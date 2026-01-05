Connect with us
Noticias Las Flores

Continúan los trabajos de mantenimiento en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”

Las Flores

Continúan los trabajos de mantenimiento en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”

hace 9 horas

Desde hace varias semanas se llevan adelante de manera intensiva los trabajos de mantenimiento y puesta en valor en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”, con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones de cara a la próxima temporada.

Las tareas son realizadas por el personal que se desempeña habitualmente en la sede ubicada en el Pasaje Padre Luis Kees e incluyen la pintura integral de la pileta, como así también de las paredes interiores y exteriores del edificio. Además, se avanza en la puesta a punto general de las instalaciones, abarcando distintos sectores del natatorio.

Estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que busca garantizar un espacio seguro, funcional y confortable para todos los vecinos y vecinas que hacen uso del natatorio municipal, reafirmando el compromiso con el cuidado de los espacios deportivos y recreativos de la ciudad.

