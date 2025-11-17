Mar del Plata
Sexto Puesto para el Equipo Municipal de Natación en el Provincial de Mar del Plata
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El equipo Municipal de Natación obtuvo un destacado sexto lugar en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”, que se desarrolló del jueves 13 al domingo 16 de noviembre en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) de la ciudad de Mar del Plata.
Una vez más, los nadadores florenses —a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco— volvieron a demostrar su gran nivel competitivo, tal como lo hicieron durante toda la temporada. El plantel logró numerosos podios y muy buenos registros en las pruebas de la división Promocional, compitiendo en los estilos libre, pecho, mariposa, espalda y posta combinada, en distancias de 50, 100, 200 y 400 metros.
La delegación florense estuvo representada por: Benjamín Lemma González, Candelaria Lemma González, Valentina Perazzo Iriarte, Macarena Espinosa, Guadalupe Valerio, Santino Lemma González, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari, Antonia Palacios, Luca Branchesi Gómez, Tomás Bidegain, Delfina Antonelli Gigena, Renata Llull y Martino Méndez, quienes entrenan diariamente en la pileta climatizada del Natatorio Municipal “Hugo Mauro”.
Se realizó el gran cierre de año a puro color de los Centros de Promoción Comunitaria en el Teatro Español
El torneo convocó a 40 delegaciones de toda la provincia. Las principales posiciones fueron las siguientes:
1°) Hogar Social de Berisso – 1.309,50 puntos
2°) Estoa La Plata – 1.087,50
3°) Complejo Forza – 634
4°) Municipio de Quilmes – 624,50
5°) Marea Roja San Vicente – 535
6°) Municipalidad de Las Flores – 441
7°) Escuela de Natación Tres Arroyos – 401
8°) Natatorio Rosso – 385
9°) Municipio de Lomas de Zamora – 364,50
10°) Escualo Tandil – 350
Con este resultado, el equipo florense cierra otro gran año competitivo, consolidando su crecimiento y el trabajo sostenido dentro de la disciplina.
Accidente en Ruta 3: un hombre fue trasladado al hospital tras un choque entre un utilitario y un camión
Orgullo florense en el Mundial de Taekwondo: Francisco Menéndez se consagró campeón
Hockey: El Taladro se consagró campeón de la Copa Plata de la Cuenca del Salado en Sexta División
Corsolandia 2026: fechas confirmadas y preparativos en marcha para el tradicional carnaval infantil
El HCD convoca a la comunidad a participar en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras