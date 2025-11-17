Sexto Puesto para el Equipo Municipal de Natación en el Provincial de Mar del Plata

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El equipo Municipal de Natación obtuvo un destacado sexto lugar en el Campeonato Provincial “51° Aniversario FENBAS”, que se desarrolló del jueves 13 al domingo 16 de noviembre en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” (EMDER) de la ciudad de Mar del Plata.

Una vez más, los nadadores florenses —a cargo de los profesores Katherine Hormaechea, Evangelina Iriarte y Jonathan Grecco— volvieron a demostrar su gran nivel competitivo, tal como lo hicieron durante toda la temporada. El plantel logró numerosos podios y muy buenos registros en las pruebas de la división Promocional, compitiendo en los estilos libre, pecho, mariposa, espalda y posta combinada, en distancias de 50, 100, 200 y 400 metros.

La delegación florense estuvo representada por: Benjamín Lemma González, Candelaria Lemma González, Valentina Perazzo Iriarte, Macarena Espinosa, Guadalupe Valerio, Santino Lemma González, Domingo Scarpitti, Gonzalo Onzari, Antonia Palacios, Luca Branchesi Gómez, Tomás Bidegain, Delfina Antonelli Gigena, Renata Llull y Martino Méndez, quienes entrenan diariamente en la pileta climatizada del Natatorio Municipal “Hugo Mauro”.

El torneo convocó a 40 delegaciones de toda la provincia. Las principales posiciones fueron las siguientes:



1°) Hogar Social de Berisso – 1.309,50 puntos

2°) Estoa La Plata – 1.087,50

3°) Complejo Forza – 634

4°) Municipio de Quilmes – 624,50

5°) Marea Roja San Vicente – 535

6°) Municipalidad de Las Flores – 441

7°) Escuela de Natación Tres Arroyos – 401

8°) Natatorio Rosso – 385

9°) Municipio de Lomas de Zamora – 364,50

10°) Escualo Tandil – 350

Con este resultado, el equipo florense cierra otro gran año competitivo, consolidando su crecimiento y el trabajo sostenido dentro de la disciplina.