La Pileta Climatizada Municipal ya cuenta con elevador para personas con discapacidad

La Municipalidad incorporó un elevador en la Pileta Climatizada Municipal “Hugo Mauro”, un equipamiento adquirido con el objetivo de garantizar que personas con discapacidad puedan acceder y utilizar también el natatorio de manera segura y cómoda.

La instalación de este dispositivo representa un nuevo avance en materia de inclusión y accesibilidad, permitiendo que más vecinos puedan disfrutar de las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan en el espacio.

Cabe destacar que la incorporación del elevador se concretó a partir de un proyecto impulsado por la concejal Luciana Plini, orientado a mejorar las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos de la ciudad.

De esta manera, la pileta climatizada continúa ampliando sus servicios y consolidándose como un punto de encuentro para la práctica deportiva y la integración social.