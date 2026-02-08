Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La Pileta Climatizada Municipal ya cuenta con elevador para personas con discapacidad

Las Flores

La Pileta Climatizada Municipal ya cuenta con elevador para personas con discapacidad

Foto del avatar

Publicado

hace 7 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

La Municipalidad incorporó un elevador en la Pileta Climatizada Municipal “Hugo Mauro”, un equipamiento adquirido con el objetivo de garantizar que personas con discapacidad puedan acceder y utilizar también el natatorio de manera segura y cómoda.

La instalación de este dispositivo representa un nuevo avance en materia de inclusión y accesibilidad, permitiendo que más vecinos puedan disfrutar de las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan en el espacio.

Cabe destacar que la incorporación del elevador se concretó a partir de un proyecto impulsado por la concejal Luciana Plini, orientado a mejorar las condiciones de accesibilidad en los espacios públicos de la ciudad.

Te puede interesar:

Se definieron los grupos de la Copa Nacional de Fútbol Infantil Tino Costa 2026 en el Salón Rojo municipal

De esta manera, la pileta climatizada continúa ampliando sus servicios y consolidándose como un punto de encuentro para la práctica deportiva y la integración social.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.