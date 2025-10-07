Las Flores
Juan Ignacio Cáceres destacó la exitosa realización del Campeonato Provincial de Velocidad y habló sobre su experiencia internacional
El palista olímpico Juan Ignacio Cáceres dialogó con Laura Lopardo en el programa Mucho Más por Urbana FM 92.7, donde realizó un balance del Campeonato Provincial de Velocidad desarrollado el pasado fin de semana en el Parque Plaza Montero, y repasó sus recientes competencias en Europa y Asia.
En relación al evento provincial, Cáceres resaltó el gran nivel de participación y el impacto positivo que tuvo en la ciudad: “A pesar del clima del domingo, el sábado tuvimos un día ideal. La pasamos muy bien, pero el domingo batallamos un poco con el viento y la lluvia. De todos modos, salió todo bien y la gente se fue contenta.”
El deportista florense destacó que más de 400 palistas se inscribieron para participar, generando un movimiento deportivo y turístico muy importante: “Llegaron muchos participantes a la ciudad, hubo una masa de gente importante en la laguna y también en los comercios. Es una competencia que deja mucho más que resultados deportivos.”
Respecto al escenario natural, subrayó las condiciones excepcionales del espejo de agua del Parque Plaza Montero, aunque manifestó su preocupación por el problema recurrente de las algas: “Tenemos un lugar privilegiado, ideal para una regata como esta. Pero venimos luchando hace años con las algas; es un condicionante negativo que tenemos. Me preocupa de acá en adelante, porque en el verano es cuando peor se pone. Tendremos que ver cómo nos arreglamos para poder entrenar.”
Competencias internacionales y diferencias de apoyo
En cuanto a su participación en competencias internacionales en Europa y Asia, Cáceres se mostró conforme con su desempeño y reflexionó sobre las dificultades que enfrentan los deportistas argentinos frente a otros países con mayores recursos.
“Estoy satisfecho con mis resultados, pero la diferencia presupuestaria con otros países, como Brasil, es enorme. Siempre los clubes o los deportistas se las arreglan para poder competir, pero cuesta mucho.”
Cáceres valoró el esfuerzo del equipo argentino y la pasión que mueve al deporte nacional, al tiempo que destacó el acompañamiento del público florense:
“Siempre es lindo volver a Las Flores, compartir con la gente y ver cómo crece el canotaje. Ojalá podamos seguir organizando eventos como este, que hacen bien a la ciudad y a los deportistas.”
El Campeonato Provincial de Velocidad dejó una gran imagen deportiva y turística para Las Flores, consolidando al Parque Plaza Montero como uno de los espacios más destacados para la práctica del canotaje en la provincia.
