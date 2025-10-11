Las Flores
Canotaje: Ana Paula Torres y Francisca Abrego fueron convocadas a la Primera Copa Bi-nacional e Inter CTF 2025
Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, se llevará a cabo en Colón, provincia de Buenos Aires, la Primera Copa Bi-nacional y Regata Inter CTF 2025, un importante evento deportivo que reunirá a palistas de distintos puntos del país, además de delegaciones de Paraguay y Uruguay.
De nuestra ciudad fueron convocadas Ana Paula Torres Díaz y Francisca Abrego, quienes integrarán el equipo CTF – Buenos Aires, conformado por ocho deportistas —cuatro varones y cuatro mujeres.
En la competencia también participarán los equipos CTF – Sur, CTF – Litoral, CTF – Tigre y el Equipo Nacional de Menores, lo que permitirá un destacado nivel deportivo y un valioso intercambio entre atletas de diferentes regiones. Esta nueva convocatoria representa para las jóvenes florenses una gran oportunidad de aprendizaje, crecimiento y experiencia dentro del canotaje competitivo.
