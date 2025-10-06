Las Flores
Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Alrededor de 400 palistas fueron protagonistas en la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad que se llevó a cabo en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero, organizada por Canotaje Las Flores, con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.) y con gran colaboración de la Municipalidad de Las Flores.
Fueron dos jornadas intensas a pura competencia. Elclima acompañó el sábado con un día espectacular; en tanto el domingo, a pesar de la lluvia y el descenso de temperatura, los deportistas brindaron un muy buen espectáculo, dejando todo en esta regata que fue declarada de Interés Municipal.
El intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Cultura y Deportes, Fernando Muñiz; y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, estuvieron presentes acompañando a los deportistas y equipo de trabajo que estuvo a cargo la diagramación del evento.
Las Flores tendrá un fin de semana con amplia agenda deportiva y cultural
Con respecto a la participación de los florenses, es importante destacar que lograron puestos de privilegio: Tiziano Sosa (Preinfantil: 3° en K2 -1.000 m.- con David Saucedo de Náutico Hacoaj), Lara Solange Pardo (Infantiles: 3° en K2 -1.000 m.- con Britany Buer de San Fernando), Francisca Abrego (Menores “A”: 1° en K1 y 4,30 m. -2.000 m.- y 1° en Menores K2 2 -2.000 m.- con Ana Paula Torres Díaz), Ana Paula Torres Díaz (Menores “B”: 1° en 4,30 m. -2.000 m.-), Lucía Monfort (Cadetes: 3° en K2 -500 m.- con Pierina Di Federico de Hispano Argentino), Juan Ignacio Cáceres (Senior: 2° en K2 -500 m.- con Iván Díaz y 2° en K1 -500 m.-), Malcon Maciel (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-), Agustín Montalbetti (Senior Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Roberto Sosa (Master “A” Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Ricardo “Piojo” Carpinetti (Master “G”: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-); Juan Ignacio Cáceres, Iván Díaz, Jacinto Torres Díaz y Agustín Gini (Libre -Cadete/Senior-: 2° en K4 -500 m.-), Hugo Rosas (Master: 3° en K4, bote combinado con Tandil y Gral. Villegas), Aldana Canteli (Master: 1° en K4 -500 m.- bote combinado con San Fernando y Mar del Plata), Carla García (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-) y Cristina Rozycki (Master “E” Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-).
Además, los florenses estuvimos presentados por Ruth Arballo, Luca Carpinetti, Camilo Torres Díaz, Mikeas Maciel, Tomás Adorno Cárdenas, Guillermo Supatto, Domingo Scarpitti, Francisco Gutiérrez, Dilan Bátiz, Santiago Contreras y Patricia Del Giovannino.
Desde este lunes un aumento del 12% en el precio del pan
Volvieron a aumentar los combustibles: así quedaron los nuevos precios en Las Flores
Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad
Sin atención al público en la Cooperativa este viernes 10 por el feriado puente
Tras bajarse a su candidatura como Diputado, José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras