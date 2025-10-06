Canotaje: Las Flores fue escenario del Campeonato Provincial de Velocidad

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Alrededor de 400 palistas fueron protagonistas en la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad que se llevó a cabo en la laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero, organizada por Canotaje Las Flores, con la fiscalización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.) y con gran colaboración de la Municipalidad de Las Flores.

Fueron dos jornadas intensas a pura competencia. Elclima acompañó el sábado con un día espectacular; en tanto el domingo, a pesar de la lluvia y el descenso de temperatura, los deportistas brindaron un muy buen espectáculo, dejando todo en esta regata que fue declarada de Interés Municipal.

El intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Cultura y Deportes, Fernando Muñiz; y el director general de Deportes, Recreación y Juventud, Favio Folini, estuvieron presentes acompañando a los deportistas y equipo de trabajo que estuvo a cargo la diagramación del evento.

Con respecto a la participación de los florenses, es importante destacar que lograron puestos de privilegio: Tiziano Sosa (Preinfantil: 3° en K2 -1.000 m.- con David Saucedo de Náutico Hacoaj), Lara Solange Pardo (Infantiles: 3° en K2 -1.000 m.- con Britany Buer de San Fernando), Francisca Abrego (Menores “A”: 1° en K1 y 4,30 m. -2.000 m.- y 1° en Menores K2 2 -2.000 m.- con Ana Paula Torres Díaz), Ana Paula Torres Díaz (Menores “B”: 1° en 4,30 m. -2.000 m.-), Lucía Monfort (Cadetes: 3° en K2 -500 m.- con Pierina Di Federico de Hispano Argentino), Juan Ignacio Cáceres (Senior: 2° en K2 -500 m.- con Iván Díaz y 2° en K1 -500 m.-), Malcon Maciel (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-), Agustín Montalbetti (Senior Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Roberto Sosa (Master “A” Promocional: 2° en 4,30 m. -3.000 m.-), Ricardo “Piojo” Carpinetti (Master “G”: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-); Juan Ignacio Cáceres, Iván Díaz, Jacinto Torres Díaz y Agustín Gini (Libre -Cadete/Senior-: 2° en K4 -500 m.-), Hugo Rosas (Master: 3° en K4, bote combinado con Tandil y Gral. Villegas), Aldana Canteli (Master: 1° en K4 -500 m.- bote combinado con San Fernando y Mar del Plata), Carla García (Senior Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-) y Cristina Rozycki (Master “E” Promocional: 1° en 4,30 m. -3.000 m.-).

Además, los florenses estuvimos presentados por Ruth Arballo, Luca Carpinetti, Camilo Torres Díaz, Mikeas Maciel, Tomás Adorno Cárdenas, Guillermo Supatto, Domingo Scarpitti, Francisco Gutiérrez, Dilan Bátiz, Santiago Contreras y Patricia Del Giovannino.