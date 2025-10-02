Las Flores
Las Flores tendrá un fin de semana con amplia agenda deportiva y cultural
Las Flores se prepara para vivir un fin de semana repleto de eventos y la visita de miles de visitantes que es de gran significancia para el desarrollo turístico y comercial de nuestra comunidad.
En Conferencia de Prensa, el intendente Alberto Gelené; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino, brindaron detalles e invitaron a todos los vecinos a ser parte de los acontecimientos
Además, estuvieron presentes Juan Ignacio Cáceres y Marcelo Abraham, en representación de instituciones organizadoras.
Ceramistas de distintos puntos de la provincia participarán en el 12° Encuentro de Cerámica Negra en Las Flores
Juani, presidente de Canotaje Las Flores, presentó el Campeonato Provincial de Velocidad que se desarrollará durante el sábado 4 y el domingo 5 en el Parque Plaza Montero. Para esta fecha se espera la participación de equipos de localidades bonaerenses y también de otras provincias.
En tanto, Abraham se refirió a la 2ª edición de la Maratón Inclusiva “Corre por tu Meta” que se programó para el domingo 5 y recorrerá distintas calles de la ciudad, tanto de la zona del polideportivo de Ferro como de la zona céntrica. El evento, organizado por CREHAB y el Club Ferrocarril Roca, con el acompañamiento de Atletismo Las Flores, contará con carreras de 5 y 10 kilómetros, y otra instancia inclusiva de 2 kilómetros.
Asimismo, se invitó a la comunidad al show del reconocido artista “Campi” que será el sábado 4 a las 21 horas en el Teatro Español y se anunció que el domingo 5 a partir de las 15 horas en el Parque Plaza Montero se realizará el Festival de Primavera con shows musicales, puestos, food trucks y mucho más.
El mismo domingo, a las 19 horas en el Salón de la Sociedad Rural se llevará a cabo el encuentro “Domingo Rosa” organizado por Lalcec Las Flores donde, a instancias de la apertura de campaña de octubre como el Mes de Prevención del Cáncer de Mamas, habrá charlas, música y más actividades.
