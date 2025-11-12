Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Este sábado sexta jornada de limpieza en la laguna del Difunto Manuel: una cita con el ambiente

Las Flores

Este sábado sexta jornada de limpieza en la laguna del Difunto Manuel: una cita con el ambiente

Foto del avatar

Publicado

hace 24 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este sábado 15 de noviembre, se llevará a cabo una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna del Difunto Manuel, una propuesta que busca seguir promoviendo el cuidado del ambiente y la preservación de nuestros espacios naturales.

En esta edición, la actividad es organizada por el Centro Vasco Loretako Euskaldunak y el Club Leo, junto al acompañamiento de Canotaje Las Flores y del área de Ambiente municipal.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad florense, que podrá sumarse a esta acción colectiva de 14 a 16 horas, contribuyendo con pequeñas acciones a mantener limpio y saludable este espacio emblemático de la ciudad.

Te puede interesar:

Los Centros Comunitarios celebran su cierre de año con un gran acto en el Teatro Español

Desde la organización se recuerda la importancia de cuidar la laguna, el Parque Plaza Montero y de disponer correctamente los residuos urbanos, para evitar que lleguen al espejo de agua desde distintos puntos de la ciudad.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia