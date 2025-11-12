Las Flores
Este sábado sexta jornada de limpieza en la laguna del Difunto Manuel: una cita con el ambiente
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este sábado 15 de noviembre, se llevará a cabo una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna del Difunto Manuel, una propuesta que busca seguir promoviendo el cuidado del ambiente y la preservación de nuestros espacios naturales.
En esta edición, la actividad es organizada por el Centro Vasco Loretako Euskaldunak y el Club Leo, junto al acompañamiento de Canotaje Las Flores y del área de Ambiente municipal.
La convocatoria es abierta a toda la comunidad florense, que podrá sumarse a esta acción colectiva de 14 a 16 horas, contribuyendo con pequeñas acciones a mantener limpio y saludable este espacio emblemático de la ciudad.
Los Centros Comunitarios celebran su cierre de año con un gran acto en el Teatro Español
Desde la organización se recuerda la importancia de cuidar la laguna, el Parque Plaza Montero y de disponer correctamente los residuos urbanos, para evitar que lleguen al espejo de agua desde distintos puntos de la ciudad.
Confirman el piso de 190 días de clases en 2026 y anuncian mayor control de las horas escolares
El Ejecutivo promulgó ordenanzas sobre tránsito, ambiente, producción y reconocimiento local
Gelené se reunió con el Ministro de Desarrollo de la Provincia para avanzar en la agenda de trabajo conjunta
Santi Peters lleva su magia a la televisión nacional en un programa solidario con Guido Kaczka
Mañana jueves se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria en el HCD
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras