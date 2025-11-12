Este sábado sexta jornada de limpieza en la laguna del Difunto Manuel: una cita con el ambiente

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Este sábado 15 de noviembre, se llevará a cabo una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna del Difunto Manuel, una propuesta que busca seguir promoviendo el cuidado del ambiente y la preservación de nuestros espacios naturales.

En esta edición, la actividad es organizada por el Centro Vasco Loretako Euskaldunak y el Club Leo, junto al acompañamiento de Canotaje Las Flores y del área de Ambiente municipal.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad florense, que podrá sumarse a esta acción colectiva de 14 a 16 horas, contribuyendo con pequeñas acciones a mantener limpio y saludable este espacio emblemático de la ciudad.

Desde la organización se recuerda la importancia de cuidar la laguna, el Parque Plaza Montero y de disponer correctamente los residuos urbanos, para evitar que lleguen al espejo de agua desde distintos puntos de la ciudad.