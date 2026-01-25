Alarma por incendios de pastos y malezas: Bomberos intervinieron en Ruta 3 y Paraje El Trigo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Durante la jornada de hoy, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios debió intervenir en dos siniestros vinculados a incendios de pasto y malezas en distintos puntos de la zona.

El primero de los llamados se registró a las 11:41 horas, cuando se convocó a la guardia por un incendio de pasto y malezas sobre Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 195. En el lugar trabajaron los Móviles N° 28 y N° 30, bajo la coordinación del Oficial Ayudante Sielas Franco y el Segundo Jefe, Oficial Ayudante País Matías, logrando controlar la situación sin mayores inconvenientes.

Posteriormente, a las 13:05 horas, se produjo una nueva convocatoria por un incendio de similares características en el Paraje El Trigo. En este caso intervino el Móvil N° 31, a cargo de la Sargento Boetto Florencia, quien encabezó las tareas de extinción y control del foco ígneo.

Desde la institución se recuerda la importancia de extremar los cuidados, especialmente en esta época del año, para prevenir este tipo de incendios que ponen en riesgo el ambiente y la seguridad de la comunidad.