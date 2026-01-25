Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Alarma por incendios de pastos y malezas: Bomberos intervinieron en Ruta 3 y Paraje El Trigo

Las Flores

Alarma por incendios de pastos y malezas: Bomberos intervinieron en Ruta 3 y Paraje El Trigo

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Durante la jornada de hoy, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios debió intervenir en dos siniestros vinculados a incendios de pasto y malezas en distintos puntos de la zona.

El primero de los llamados se registró a las 11:41 horas, cuando se convocó a la guardia por un incendio de pasto y malezas sobre Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 195. En el lugar trabajaron los Móviles N° 28 y N° 30, bajo la coordinación del Oficial Ayudante Sielas Franco y el Segundo Jefe, Oficial Ayudante País Matías, logrando controlar la situación sin mayores inconvenientes.

Posteriormente, a las 13:05 horas, se produjo una nueva convocatoria por un incendio de similares características en el Paraje El Trigo. En este caso intervino el Móvil N° 31, a cargo de la Sargento Boetto Florencia, quien encabezó las tareas de extinción y control del foco ígneo.

Te puede interesar:

Bomberos continúa renovando y sumando equipamiento para el cuartel

Desde la institución se recuerda la importancia de extremar los cuidados, especialmente en esta época del año, para prevenir este tipo de incendios que ponen en riesgo el ambiente y la seguridad de la comunidad.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.