Rápida intervención de bomberos por incendio de palmera, pastizales y malezas en el camino vecinal El Despunte

Siendo las 15:57 horas, se convocó a la guardia de emergencia a raíz de un incendio que afectó una palmera, pastizales y malezas en el camino vecinal El Despunte.

En el lugar trabajó el Móvil N.º 28, bajo la conducción de la Sargento Florencia Boetto, logrando controlar la situación y evitar la propagación del foco ígneo hacia sectores lindantes.