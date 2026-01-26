Las Flores
Rápida intervención de bomberos por incendio de palmera, pastizales y malezas en el camino vecinal El Despunte
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo las 15:57 horas, se convocó a la guardia de emergencia a raíz de un incendio que afectó una palmera, pastizales y malezas en el camino vecinal El Despunte.
En el lugar trabajó el Móvil N.º 28, bajo la conducción de la Sargento Florencia Boetto, logrando controlar la situación y evitar la propagación del foco ígneo hacia sectores lindantes.
El Gobierno fijó una suba del 2,85% en jubilaciones y pensiones desde febrero de 2026, ajustada por IPC con dos meses de retraso
Desde este lunes 26 de enero abren las inscripciones para participar del Carnaval Infantil 2026
Con música, danza y gran marco de público pasó la segunda noche de la Peatonal Cultural 2026
Reestructuración bancaria: Santander confirma el cierre de su sucursal en Roque Pérez
Conmoción en la Policía Bonaerense: se suicidó un sargento del GAD oriundo de 25 de Mayo
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras