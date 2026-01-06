Allanan domicilio en Las Flores por abigeato y secuestran carne robada

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El pasado 3 de enero, el encargado de un fundo ubicado en Estrugamou, Cuartel XI, denunció la presencia de restos de un ternero de aproximadamente 230 kilogramos en la cuneta izquierda del camino. Según indicó, el animal había sido extraído del lote número 3, donde se encontraba apartado.

Tras la denuncia, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de ABIGEATO con intervención de la UFI N° 11 a cargo del Dr. Adrián Peiretti. El Grupo de Tareas Operativas (G.T.O.) recogió testimonios e investigó el hecho, obteniendo indicios suficientes para presumir la autoría por parte de sujetos del medio.

A raíz de estas pruebas, el Juez de Garantías N° 2 de Azul, Dr. Federico Barberena, libró una orden de allanamiento, registro y secuestro en un domicilio del medio, relacionado con el presunto responsable.

El operativo resultó altamente positivo, logrando el secuestro de 83 kilogramos de carne vacuna distribuida en seis bolsas, además de herramientas y elementos vinculados con la faena ilegal. Entre lo incautado se encontraron dos motosierras con restos de carne en sus cadenas, una balanza, una picadora de carne, tres cuchillos, un aparejo, una sierra circular de carnicería, un teléfono celular del imputado, rollos de bolsas de freezer y un convertidor de energía de 12 volts a 220 watts.

El Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe del Comando de Prevención Rural Las Flores, informó sobre el avance de la investigación y el éxito del operativo, reafirmando el compromiso de la Policía Rural en la lucha contra el abigeato en la región.