San Miguel del Monte: Murió un turista en la laguna luego de que se le diera vuelta el bote
Una persona falleció en la tarde de este viernes en la laguna de Monte luego de que el bote en el cual iba con otras dos personas se diera vuelta. Se trataría de un turista que había ingresado a la laguna en un bote propio, unidad que se dio vuelta e hizo que sus ocupantes se precipitaran al agua.
Se trata de un bote aparentemente de propiedad del turista o de algún familiar o amigo, que bajó al camping e ingresó a la laguna en las primeras horas de la tarde.
A las 14:55 los Bomberos de Monte llegaron al camping alertados por un rescate acuático desde donde había partido el desafortunado turista con un móvil terrestre y uno fluvial. Apenas se realizó el rescate se intentó reanimación, pero el chequeo de signos vitales arrojó resultados negativos.
Aparentemente, en el bote iban tres personas por lo que una vez reportado el vuelco de campana de la embarcación se produjo una alarma general que determinó un rastrillaje general, hasta tanto pudo constatarse que los otros dos ocupantes del bote se hallaban en buen estado de salud.
Al parecer, la víctima no llevaba colocado el chaleco salvavidas reglamentario, aunque sí los demás ocupantes del bote lo tenían colocado al momento del incidente.
FUENTE: MONTEVIVO
