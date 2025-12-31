San Miguel del Monte: tragedia en ruta 3, choque, incendio y al menos tres muertos

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas.

Según la información oficial, siendo las 0:45 horas, Bomberos Voluntarios de Monte fueron alertados y acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y sofocar el incendio de un automóvil involucrado en el choque.

Al arribar, los servidores públicos constataron la colisión de un colectivo de larga distancia que transportaba 43 pasajeros, cuyo chofer quedó atrapado entre los hierros y lamentablemente falleció a los pocos minutos pese a las tareas de rescate.

El vehículo de menor porte se incendió por completo, hallándose dos personas calcinadas en la parte delantera. En estos momentos, los equipos de emergencia trabajan para determinar si había más ocupantes en dicho rodado.

Asimismo, en el siniestro participó una camioneta con dos ocupantes, quienes resultaron ilesos.

Los cuerpos de las víctimas fatales están siendo trasladados a la morgue del hospital local, mientras continúan las pericias para establecer las causas del trágico accidente.