Monte
San Miguel del Monte: tragedia en ruta 3, choque, incendio y al menos tres muertos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas.
Según la información oficial, siendo las 0:45 horas, Bomberos Voluntarios de Monte fueron alertados y acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y sofocar el incendio de un automóvil involucrado en el choque.
Al arribar, los servidores públicos constataron la colisión de un colectivo de larga distancia que transportaba 43 pasajeros, cuyo chofer quedó atrapado entre los hierros y lamentablemente falleció a los pocos minutos pese a las tareas de rescate.
El vehículo de menor porte se incendió por completo, hallándose dos personas calcinadas en la parte delantera. En estos momentos, los equipos de emergencia trabajan para determinar si había más ocupantes en dicho rodado.
Asimismo, en el siniestro participó una camioneta con dos ocupantes, quienes resultaron ilesos.
Los cuerpos de las víctimas fatales están siendo trasladados a la morgue del hospital local, mientras continúan las pericias para establecer las causas del trágico accidente.
Abigeato agravado: detuvieron a dos personas tras allanamientos y fueron trasladadas a la Unidad Penal Nº38
San Miguel del Monte: tragedia en ruta 3, choque, incendio y al menos tres muertos
Siniestro vial en Ruta 3: un herido tras colisión entre camión y automóvil
La Policía Comunal realizó allanamiento y solicita colaboración de la comunidad
El Concejo Deliberante de Las Flores aprobó por mayoría el presupuesto 2026
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras