Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

San Miguel del Monte: tragedia en ruta 3, choque, incendio y al menos tres muertos

Monte

San Miguel del Monte: tragedia en ruta 3, choque, incendio y al menos tres muertos

Foto del avatar

Publicado

hace 4 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Un grave siniestro vial se registró en la madrugada de este miércoles 31 de diciembre sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del acceso a Videla Dorna, dejando como saldo al menos tres personas fallecidas.

Según la información oficial, siendo las 0:45 horas, Bomberos Voluntarios de Monte fueron alertados y acudieron al lugar para socorrer a las víctimas y sofocar el incendio de un automóvil involucrado en el choque.

Al arribar, los servidores públicos constataron la colisión de un colectivo de larga distancia que transportaba 43 pasajeros, cuyo chofer quedó atrapado entre los hierros y lamentablemente falleció a los pocos minutos pese a las tareas de rescate.

Te puede interesar:

Bomberos acudieron por principio de incendio de una camioneta frente al Hospital

El vehículo de menor porte se incendió por completo, hallándose dos personas calcinadas en la parte delantera. En estos momentos, los equipos de emergencia trabajan para determinar si había más ocupantes en dicho rodado.
Asimismo, en el siniestro participó una camioneta con dos ocupantes, quienes resultaron ilesos.

Los cuerpos de las víctimas fatales están siendo trasladados a la morgue del hospital local, mientras continúan las pericias para establecer las causas del trágico accidente.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.