Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Exitosa Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”

Las Flores

Exitosa Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”

Foto del avatar

Publicado

hace 1 hora

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Este sábado 9 de agosto se llevó a cabo una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”, organizada por la Dirección de Adultos Mayores y el área de Ambiente, con el acompañamiento de Canotaje Las Flores.

Durante el quinto encuentro, que tuvo lugar de 14 a 16 horas, vecinos florenses se sumaron a la propuesta y trabajaron de manera conjunta para embellecer y preservar este importante espacio natural.

La actividad no solo incluyó tareas de limpieza, sino también momentos de reflexión sobre la importancia de cuidar la laguna, todo el Parque Plaza Montero y fomentar la correcta disposición de los residuos urbanos, evitando que lleguen al espejo de agua desde la ciudad.

Te puede interesar:

Se realizará una nueva jornada de limpieza en la laguna

El compromiso y la participación de la comunidad fueron claves para que la jornada resultara un verdadero éxito.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.