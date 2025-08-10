Las Flores
Exitosa Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”
Este sábado 9 de agosto se llevó a cabo una nueva Jornada de Limpieza y Concientización en la Laguna “Difunto Manuel”, organizada por la Dirección de Adultos Mayores y el área de Ambiente, con el acompañamiento de Canotaje Las Flores.
Durante el quinto encuentro, que tuvo lugar de 14 a 16 horas, vecinos florenses se sumaron a la propuesta y trabajaron de manera conjunta para embellecer y preservar este importante espacio natural.
La actividad no solo incluyó tareas de limpieza, sino también momentos de reflexión sobre la importancia de cuidar la laguna, todo el Parque Plaza Montero y fomentar la correcta disposición de los residuos urbanos, evitando que lleguen al espejo de agua desde la ciudad.
Se realizará una nueva jornada de limpieza en la laguna
El compromiso y la participación de la comunidad fueron claves para que la jornada resultara un verdadero éxito.
