Las Flores
Más del 70% de los encuestados se manifestó a favor de que la calle vuelva a llamarse Roca
En el marco del debate generado en la última sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, donde se trató —y finalmente pasó a archivo por mayoría— el proyecto que proponía restituir el nombre original de la actual calle Pueblos Originarios por el de Gral. Julio Argentino Roca, realizamos una encuesta para conocer la opinión de la comunidad.
El proyecto, impulsado oportunamente por el Bloque Alianza Juvenil del Parlamento Estudiantil, planteaba que “la calle Julio Argentino Roca tiene un valor histórico y cultural significativo para la comunidad de Las Flores” y que el cambio de denominación podría haberse realizado “sin considerar la importancia histórica del nombre original”, por lo que solicitaba al Departamento Ejecutivo evaluar su restitución.
Ante este escenario, consultamos a nuestros lectores: ¿Estás de acuerdo con que la calle Pueblos Originarios vuelva a llamarse Roca?
Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante el 22 de enero a las 19 horas
De la encuesta participaron más de 800 personas. Los resultados reflejaron que 649 votantes (72%) se manifestaron a favor de que la calle recupere el nombre de Roca, mientras que 244 personas (28%) expresaron su desacuerdo.
Si bien se trata de un sondeo de opinión sin carácter vinculante, los números evidencian una postura mayoritaria clara entre quienes participaron, en un tema que generó debate político e histórico en el ámbito legislativo local y también en la comunidad.
