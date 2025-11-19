Las Flores
Finalizó la obra en la Escuela Primaria Nº 13 de Pardo y se formalizó la entrega de la llave a la dirección
El intendente interino Fabián Blanstein, la secretaria de Educación Interina Silveria Giménez y consejeros escolares hicieron entrega de la llave de la Escuela Primaria Nº 13 de Pardo a su directora, Patricia Pellejero.
La obra realizada en el establecimiento incluyó la construcción de nuevos sectores fundamentales para su funcionamiento: acceso, hall, secretaría, dirección, cocina, comedor y sanitarios, reformas que eran largamente necesarias para la institución y toda la comunidad de Pardo.
El intendente Blanstein destacó el esfuerzo conjunto de los trabajadores, la comunidad educativa y el cuerpo de consejeros escolares para que esta mejora integral hoy sea una realidad.
Desde ahora, los alumnos de la Escuela Primaria Nº 13 y del Anexo de la Escuela Agropecuaria podrán disfrutar y hacer uso de instalaciones en óptimas condiciones, garantizando mejor calidad educativa y un espacio más cómodo y seguro para toda la comunidad.
