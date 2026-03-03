Connect with us
Entrega de kits escolares en los Centros de Promoción Comunitaria

Entrega de kits escolares en los Centros de Promoción Comunitaria

Publicado

hace 56 minutos

Niños y niñas que concurren a los Centros de Promoción Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Las Flores, recibieron kits escolares en el marco del inicio del ciclo lectivo.

Los útiles fueron entregados a los alumnos y alumnas de los Centros Este, Sur, Ositos Cariñosos, Oeste, Los Manzanares, Norte y Pardo, con el objetivo de acompañarlos en el comienzo de las clases.

Desde el área les desean un buen comienzo y desarrollo del Ciclo Lectivo 2026.

Alegría y participación en el cierre de año del Centro de Promoción Comunitaria de Pardo

