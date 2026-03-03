Las Flores
Entrega de kits escolares en los Centros de Promoción Comunitaria
Niños y niñas que concurren a los Centros de Promoción Comunitaria, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio de Las Flores, recibieron kits escolares en el marco del inicio del ciclo lectivo.
Los útiles fueron entregados a los alumnos y alumnas de los Centros Este, Sur, Ositos Cariñosos, Oeste, Los Manzanares, Norte y Pardo, con el objetivo de acompañarlos en el comienzo de las clases.
Desde el área les desean un buen comienzo y desarrollo del Ciclo Lectivo 2026.
El Municipio puso en valor el paraje El Gualichu con nuevas mejoras y trabajos de mantenimiento
Neurociencia aplicada al deporte: José Ribas impulsa el entrenamiento cognitivo en Las Flores
Blanstein encabezó reunión de trabajo y oficializó cambios en Economía, Modernización y áreas sociales
Corsolandia fue todo brillo, color y alegría
En Las Flores el paro docente tuvo un acatamiento cercano al 95% y no comenzaron las clases en escuelas públicas
