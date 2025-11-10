Por las lluvias caídas, suspendieron la 8va Fiesta del Lechón de Campo prevista para el 16 de noviembre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

A raíz de las importantes lluvias caídas en los últimos días, la organización informó la suspensión de la 8va. edición de la Fiesta del Lechón de Campo, que estaba prevista para el sábado 16 de noviembre.

Desde la comisión organizadora agradecieron el apoyo y la confianza de todos los que se habían sumado a la propuesta, y pidieron disculpas por los inconvenientes que pueda generar la decisión. La medida se tomó por razones climáticas y para preservar la seguridad y comodidad de los asistentes y participantes.