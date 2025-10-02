Se acerca una nueva edición de la Fiesta del Lechón de Campo en Pardo

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La comunidad rural de Pardo se prepara con todo para ser partícipe y anfitriona de una nueva edición de la Fiesta del Lechón de Campo, el evento que se realizará el 16 de noviembre próximo en el pintoresco paraje ubicado a 35 kilómetros de la planta urbana de Las Flores.

Un grupo de vecinos del lugar, acompañados por el delegado municipal Lisandro Paggi y con fuerte apoyo de la Municipalidad, están a cargo de la organización del encuentro que año tras año recibe a un numeroso público de nuestro Partido como así también de ciudades vecinas, Capital Federal y Gran Buenos Aires.

La Fiesta del Lechón de Campo, que tendrá lugar en el predio de la estación de trenes y que comenzará a las 13 horas, se caracterizará por su gastronomía, complementada con la presencia de números artísticos y paseo de artesanos regionales.

Para consultas por la adquisición de las tarjetas para esta gran Fiesta del Lechón de Campo en Pardo, llamar al celular 2244-445496.