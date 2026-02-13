La Plata
La Provincia implementará el pago mensual de patentes desde marzo
La Provincia de Buenos Aires implementará el pago mensual de patentes a partir de marzo de 2026, en reemplazo del esquema bimestral vigente hasta ahora. La medida fue oficializada por ARBA y alcanza a los vehículos radicados en territorio bonaerense.
El nuevo sistema comenzará a regir desde marzo y se extenderá hasta diciembre, con un total de 10 cuotas mensuales. El monto total anual no cambia, ya que solo se redistribuye el valor que antes se abonaba en menos cuotas. Es decir, no habrá aumento por el cambio de modalidad, sino una forma distinta de pagar.
Qué cambia con el nuevo pago de patentes:
La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos
- Se pagará todos los meses entre marzo y diciembre.
- El total anual será el mismo que el previsto originalmente.
- Afecta a los propietarios de vehículos radicados en la Provincia de Buenos Aires.
- Las boletas estarán disponibles en los canales digitales habituales de ARBA.
Según explicaron desde el organismo, el objetivo es facilitar la organización de los gastos y evitar que los contribuyentes deban afrontar montos más altos cada dos meses. Con cuotas más chicas y frecuentes, el impacto mensual será menor aunque el total anual no se modifique.
De esta manera, quienes tengan autos registrados en territorio bonaerense deberán adaptarse a este nuevo calendario de vencimientos desde marzo, en un esquema que busca mayor previsibilidad financiera sin modificar la carga tributaria global.
El intendente Blanstein analizó la gestión y los proyectos en marcha
Impulsan un proyecto tecnológico en el ex galpón de máquinas
Fin de semana largo con temperaturas agradables y posibilidad de lluvias aisladas durante la jornada del domingo
Presentaron el programa de créditos de Fuerza Solidaria para instituciones de Las Flores
Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años
