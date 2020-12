En vivo: Comienza el plan de vacunación contra el Covid-19 en Las Flores

Ayer en horas de la tarde, en el Salón Rojo del Palacio Municipal, el mandatario comunal, Ing. Alberto Gelené, acompañado por el secretario de Gobierno, Dr. Javier Di Giano y el secretario de Salud Pública, Dr. Juan Tibiletti, brindó una conferencia de prensa por la situación epidemiológica actual de nuestra ciudad en relación al aumento de los casos positivos de Covid-19 de los últimos días.

El intendente comenzó su alocución informando que minutos antes había participado de una videoconferencia con el gobernador de la provincia de Bs. As., Axel Kicillof, frente a un nuevo rebrote de casos que se está viendo estos días, en vísperas de las fiestas de fin de año y a la espera de la llegada de la vacuna contra el Covid-19, de la cual tanto el gobernador, como el ministro de salud provincial, dieron detalles alentadores.

Gelené resaltó que este aumento de casos a nivel local y regional, “es un alerta para que no bajemos los brazos y continuar cuidándonos, a la espera de la vacunación que se espera llegue en los próximos meses”. Agregó que “en los últimos días ha habido un rebrote de casos y es por ello que hay que estar atentos y continuar con todos los cuidados personales, y mantener los protocolos de bioseguridad ya establecidos para evitar nuevos contagios”.

Seguidamente el secretario de Salud Pública, Dr. Tibiletti, manifestó su preocupación frente a los nuevos casos positivos y la suma de casos en estudio y solicitó a toda la población no relajarse porque la pandemia aún no terminó y con la llegada de las fiestas navideñas, donde va a ser inevitable que las familias se junten, es muy necesario e importante mantener todos los protocolos, que en lo posible las reuniones se hagan al aire libre y fundamentalmente, que no se comparta ningún tipo de bebidas. En este sentido afirmó que no se han detectados casos de contagios en personas que se han juntado en los espacios libres, “los casos que hemos detectados estos últimos días, son en espacios cerrados, como casos de empleados del municipio o de talleres textiles, que al día de hoy están cerrados por el rebrote de casos, y esto es porque nos relajamos y es lo que queremos prevenir”.

“No queremos volver a una fase 3 como le está sucediendo a ciudades vecinas” insistió, y agregó, “es fundamental no relajarnos para evitar un rebrote que nos lleve a tener más de 50 casos activos en los próximos días, no queremos llegar a eso y tener que volver a cerrar actividades”.

Informó que, de acuerdo a lo manifestado por las autoridades provinciales en la videoconferencia, la vacuna está pronta a llegar y se trata de una vacuna segura, probada y de la cual habrá la cantidad de dosis suficientes.

Siguiendo en la misma línea de pensamiento, el secretario de Gobierno, Dr. Di Giano, expresó que hay que ser responsables y cuidarse y remarcó que se podrá disfrutar de los espacios al aire libre, siempre y cuando se respeten las medidas de seguridad e higiene.

Hizo hincapié en que se aproximan las fiestas y en las redes sociales circulan muchas invitaciones a fiestas que no están habilitadas ni permitidas, por lo que solicitó a todos tomar conciencia y no concurrir a las mismas. En referencia a este punto, informó que las autoridades están trabajando para que los establecimientos habilitados puedan estar abiertos utilizando los espacios públicos, pero siempre y estrictamente, bajo los protocolos de bioseguridad pertinentes.

Por último, agregó, “tengamos en cuenta que si algunas de estas fiestas no permitidas se desarrollan en los sectores rurales, es factible que gente que pueda llegar a tomar de más, este más expuesta a sufrir accidentes viales en las rutas; debemos tomar conciencia”, y pidió tener unas fiestas en familia y siendo responsables.