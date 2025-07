En el Día del Locutor, Julio González Canú comparte su historia detrás del micrófono

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En el marco del Día del Locutor, desde Noticias Las Flores reconocemos a quienes hacen de su voz una herramienta de comunicación, compañía y cercanía. Hoy destacamos la trayectoria de Julio González Canú, locutor principal de Urbana FM 92.7, quien lidera cada mañana la programación radial de la ciudad con profesionalismo y calidez.

“En la foto que acompaña esta nota tenemos 15 años… mi pasión por la locución no es de hoy”, señala Julio, con la nostalgia de quien recorre su camino con gratitud.

Con más de 20 años de trabajo en Radio Las Flores, también pasó por Canal 3, y desde hace tres años es la voz principal de Urbana FM 92.7, emisora que ayudó a consolidar como líder en audiencia local.

“Trabajamos con tranquilidad, innovación y profesionalismo. Urbana también me permitió desplegar otras funciones y perfeccionarme en áreas como la docencia”, remarca.

Lejos de quedarse en la zona de confort, Julio sigue apostando al aprendizaje: “Estar acá me ha permitido estudiar, me permite con casi 45 años poder estar terminando el profesorado de Literatura. En otro lugar no lo podría haber hecho”.

Acompañado por colegas y por el cariño diario de los oyentes, Canú celebra esta jornada con un mensaje cargado de emoción y compromiso:

“Que ustedes estén ahí y compartir con colegas es lo que hoy me satisface la profesión. Valoro mi trayectoria, mis compañeros y este presente. Gracias a los oyentes que me acompañan, y feliz Día del Locutor para todos los que abrazan esta hermosa profesión”.