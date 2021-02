Anunciaron medidas destinadas al fortalecimiento de la planta docente para el regreso seguro a la presencialidad

“Aquí estamos en el lugar que vamos a tener en esta casa del Ministerio de Trabajo. Nosotras, aunque tengamos más responsabilidad, no dejamos de ser trabajadoras y trabajadores del Estado. Estoy muy agradecida con las compañeras referentas sindicales, la legisladora provincial, las concejalas, con Marta Montero. Gracias. Marta nos decía, antes de venir: ‘yo tengo que acompañar un lugar que construye cercanía para dar respuesta a los derechos de las mujeres’. Tenemos que seguir peleando Marta y te vamos a acompañar porque queremos justicia por Lucia Pérez. Vamos a seguir pidiendo justicia por Lucía, y por todo: el acceso al trabajo, a la salud, la educación, a los derechos. La agenda de este gobierno es con perspectiva de género, de igualdad y de diversidad” dijo Estela Díaz.

Mara Ruiz Malec señaló que la apertura del espacio “va a permitir coordinar y potenciar” lo que se hace en la cartera laboral. “No hay justicia social, sino hay igualdad para las mujeres y las diversidades, si no hay acceso a los mismos derechos laborales que con mucha lucha hemos conseguido a lo largo de los años y, si eso no es impulsado desde el Estado y desde el movimiento obrero, no va a suceder” agregó.

La oficina está ubicada en Avenida Luro 3490 y funciona dentro a la Delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que cedió un espacio para profundizar el trabajo de este Ministerio en el territorio con los municipios que integran la 5° Región: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

La titular de la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales Lidia Fernández destacó: “Queremos que se trabaje articuladamente, en la transversalización, al interior de los espacios y con los territorios, con las áreas de género y la población, con las organizaciones sociales y políticas. Hay que compaginar, hay que aceitar el encuentro y el diálogo. Estas sedes están creando puentes con las distintas instituciones del Estado”.

Por su parte, la Coordinadora de la 5a Región del Consejo de Articulación con los Municipios, Yamila Zavalla Rodríguez, señaló: “Tener una sede en un lugar tan emblemático como el Ministerio de Trabajo tiene que ver con la lucha de las mujeres y la autonomía económica y laboral que tenemos que tener para desarrollarnos y tener vidas plenas”. Y afirmó: “Cuando se pensó en regionalizar la provincia tenía que ver con llegar a todos los territorios de la provincia de Buenos Aires desde el más grande, como Mar del Plata con casi 900.000 personas que viven acá, hasta el más chico. Hay municipios que tienen 2.000 habitantes hoy acá presentes. Gracias a todos los municipios de los 18 distritos que vinieron hoy e hicieron el esfuerzo de viajar porque esta va a ser la sede de todas ustedes”. Stella Maris Giri del equipo de la coordinación oficio de presentadora.

Como parte de la actividad, se presentó un mural participativo realizado por las aristas plásticas Eleonora Filippi, Ileana Rodríguez Caldas y Rosana Cassataro en las nuevas oficinas. Las ministras fueron invitadas a realizar las últimas pinceladas que dieron por concluida la obra.

Las delegaciones del Ministerio en las regiones de la Provincia están enfocadas en promover la incorporación de la perspectiva de género en las estructuras administrativas municipales y asesorar en el diseño y ejecución de las políticas públicas locales.

Luego de la inauguración, Estela Díaz se reunió con las responsables de las áreas de género regionales y pusieron en común las políticas implementadas durante los últimos meses y se trabajó en la agenda para este 2021. En este marco, la Ministra agradeció a las funcionarias municipales y subrayó que: “Sin políticas de promoción y de igualdad no vamos a erradicar las violencias ni las discriminaciones. Tenemos que trabajar con programas específicos para poblaciones que tienen realidades distintas” y agregó: “El objetivo es pensar que cada municipio tenga la réplica en escala del esquema de la estructura del Ministerio”.

La Subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos expresó: “Para nosotras es muy importante trabajar la autonomía, no solamente como forma de salida de las violencias sino como el modo en que todos los géneros podamos ir construyendo una sociedad más igualitaria. Es muy importante empezar a fortalecer los equipos de los municipios para hacer crecer la diversidad”.

La directora provincial de Diversidad Sexual Daniela Castro afirmó: “Nosotras venimos trabajando fuertemente este año, a pesar de la pandemia, con el cupo laboral travesti-trans en la implementación. Y les proponemos a los municipios esa incorporación. Lo que necesitamos es inclusión real. Cuando hablamos de inclusión hablamos también de una posibilidad laboral certera, sin necesidad de trasladarnos desde los lugares donde vivimos. Hay Ministerios que no tienen delegaciones en todos los distritos, entonces proponemos que los distintos municipios tengan la posibilidad de incorporar compañeras travesti trans al Estado local”

En la reunión con las responsables de las áreas de género municipales participaron de Balcarce Fernanda Paradela; de Castelli Juana Príncipe; de Chascomús Yanina Gazzaniga; de Gral. Alvarado Constanza Saffer; de Gral. Belgrano Marta Pasarín; de Gral. Guido Rocio Fernández; de Gral. Lavalle Andrea Turconi; de General Paz Noelia Gómez; de Gral. Pueyrredón María Belén Berruti; de La Costa Silvia Di Croce; de Las Flores Clara García; de Lezama Milena Caviglia; de Mar Chiquita Vanina Calvo; de Necochea Noelia Otero; de Pinamar Carolina Llamazares; de Rauch Adriana Chiclana; de Tordillo Camila Cuello; de Villa Gesell Sandra Chirino y de Monte Marcela Sabcovsky.

Al finalizar el evento, la Ministra recibió a la joven agredida en el transporte público y puso a disposición el apoyo del Ministerio para el seguimiento de la causa.