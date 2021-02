Gabriel Katopodis en exclusiva con Noticias Las Flores

Gabriel Katopodis reafirmó varios convenios y visitó obras en ejecución y futuras que se van a implementar, lo hizo en el marco del plan Argentina Hace y arribó a la ciudad acompañado por el diputado Provincial Juan Pablo de Jesús, la senadora Provincial, Gabriela Demaría, el jefe de Gabinete del Ministerio de Infraestructura de la Provincia, Diego Menéndez; el subadministrador de ENOHSA, Néstor Álvarez; el titular de Unidad de Articulación Territorial, Lauro Grande y demás funcionarios.

En esta entrevista con Noticias Las Flores, afirmó que Las Flores es una ciudad muy importante en la Provincia de Buenos Aires y que “lo que hicimos fue acordar prioridades, poner en marcha obras importantes y proyectar el plan de infraestructura para todo el 2021”.

Una de esas obras proyectadas es la del colector cloacal para la zona oeste que beneficiará a más de 72 familias en un nuevo barrio de viviendas que ya está presupuestado por el Gobierno Provincial y el acondicionamiento de la planta depuradora. “Éstas obras fueron muy pedidas por el intendente”, agregó.

Manifestó que la prioridad del gobierno local es el ensanche de la Avenida Perón, la pavimentación de la Avenida Cruz Marqués y la Travesía Urbana Las Flores, “una obra que ayer pusimos en marcha, va a mejorar todo el ingreso a la ciudad, al parque industrial, una travesía urbana es la obra que permite mejorar el acceso y la seguridad vial en las ciudades donde atraviesan rutas importantes como en este caso la Ruta 3”.

Dentro del recorrido realizado por las autoridades en al ciudad, visitaron el Parque Plaza Montero donde el Intendente Gelené y el Intendente interino Fabián Blanstein le presentaron un proyecto para el Balneario de la ciudad, a raíz de esto Katopodis agregó “vamos a llevar adelante este proyecto que viene trabajando el municipio y que ya estamos trabajando con nuestro ministerio que es mejorar y desarrollar la infraestructura necesario para que realmente se transforme en uno de los balnearios más reconocidos de la zona”.

Las PPP y la Autovía en la Ruta Nacional Nº3

Sobre este tema expresó que lo primero que llevaron acabo fue rescindir los contratos PPP del gobierno macrista “que claramente fracasó, no estuvo a la altura, no logró, no garantizó ni la inversiones ni las obras que estaban previstas y sobre esa situación hemos avanzado iniciando lo que va a ser una agenda de la Dirección Nacional de Vialidad licitando esas obras”.

Con respecto a la Ruta 3, expresó que “durante este primer semestre estaremos avanzando en todas las licitaciones que nos van a permitir ir iniciando los distintos tramos en el segundo semestre del corriente año”.

“Esas obras que estuvieron prometidas, que durante 3 años no se hicieron, hoy están en una agenda de trabajo. Vamos a ir construyendo y realizando los tramos en la medida que las licitaciones vayan saliendo”, agregó.

“Queremos resolver esto que es una deuda para con todos los vecinos y vecinas y con todos los sectores productivos de la zona”, finalizó.