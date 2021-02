Pesar por el Fallecimiento de la Subsecretaria de Derechos Inclusión y Género

Encabezado por el presidente Alberto Fernández a través de una videoconferencia y acompañado desde el nuevo centro sanitario por el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el intendente Cristian Cardozo y el diputado Juan Pablo de Jesús, se presentó el Hospital Modular del Partido de La Costa, ubicado en la localidad de San Bernardo de la cual estuvo presente el jefe comunal de la ciudad, Ing. Alberto Gelené.

A través del acto se presentaron otros cuatro hospitales modulares que se levantaron en Villa Gesell, Mar del Plata, Mina Clavero (Córdoba) y Colón (Entre Ríos) y que forman parte del total de 19 centros sanitarios que se llevan adelante de forma conjunta entre los ministerios de Obras Públicas, Salud y Turismo y Deportes de la Nación.

En sus palabras, Cristian se refirió a la transformación que producto de la decisión política tuvo el barrio donde ahora funcionará el Hospital Modular. “No es sólo recuperar los barrios sino también transformarlos. Este barrio se transformó en una verdadera comunidad donde se pudo hacer una escuela modelo pública, en donde se pudo hacer también un jardín de infantes, en donde se pudo hacer también una plaza y donde se pudo hacer una reconversión lumínica”, detalló.

En ese sentido, Cristian rememoró: “En aquel momento, cuando queríamos recuperar cada uno de los barrios de la Argentina tuvimos decisión política, tuvimos voluntad y tuvimos un corazón enorme, usted (Alberto Fernández), nuevamente ha retomado todas esas banderas y nos trae a este barrio con la presentación de este hospital, que no sólo significa mejorar la calidad de vida de los costeros sino que, además, viene acompañado por distintas obras”.

Tras expresar la gratitud por la obra desarrollada en el distrito, el ejecutivo local se dirigió al presidente y aseguró: “El Partido de La Costa lo acompaña, esta comunidad está unidad y está trabajando para cumplir y para alcanzar el objetivo colectivo que usted nos planteó, de volver a poner de pie a la Argentina de una buena vez y para siempre”.

El presidente comenzó su discurso agradeciendo las palabras del mandatario costero y lamentando no haber podido asistir al acto presencial que estaba pautado. “Gracias Cristian Cardozo por la generosidad de tus palabras, me hubiera encantado poder estar allí acompañando, pero las condiciones climáticas hicieron difícil la posibilidad de trasladarnos. Me hubiera encantado estar en esa Costa Atlántica que uno tanto quiere, no solamente los porteños o los bonaerenses, sino toda la Argentina”.

Más adelante, Fernández se refirió a la importancia asignada a la salud pública. “Hubo quienes pensaron que era mejor no invertir en salud, dejar la atención sanitaria en manos privadas, y desamparar, de ese modo, a millones de argentinos que lo necesitaban. Lo importante es que de un año a esta parte hemos comenzado a reparar eso, y que los argentinos, de una vez y para siempre, han entendido la importancia de la salud pública”, enfatizó.

Por su parte, el ministro Katopodis, destacó la función que tienen estos nuevos centros de salud. “La pandemia llegó, nos obliga a todos a tener un permanente compromiso con esta situación sanitaria. Estos Centros Modulares quedan, están acá. Hoy van a ser muy útiles para enfrentar la pandemia, pero quedan una vez que pase la pandemia. Van a servir para vacunar y van a seguir sirviendo al sistema de salud en cada una de las localidades”, precisó el funcionario.

Respecto al despliegue federal de obras que realiza el Gobierno de la Nación, el diputado Juan Pablo de Jesús, señaló: “El Gobierno Nacional tiene una visión de lo que significa la obra pública como dinamizadora de la economía, para generar empleo y mejorar la calidad de vida. Así quiere llegar a cada destino para poner definitivamente a la Argentina de pie”.

En el marco de ese trabajo conjunto a las distintas carteras del Gobierno Nacional, es que estuvieron también presentes a través de la videoconferencia el ministro de Salud, Ginés González García, que acompañó al presidente desde la residencia de Olivos, y el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens. En cada destino donde se presentaron las obras, estuvieron autoridades tanto de la Provincia como de la Nación acompañando a los jefes comunales de cada lugar y además como en el caso del Partido de La Costa varios intendentes de la región se hicieron presentes para ser parte de esta presentación del Hospital Modular.

EL HOSPITAL MODULAR DE LA COSTA

Ubicado en la Av. Elcano y Oro, el Hospital Modular cuenta con una superficie de 655 metros cuadrados en un solo nivel que fue edificada con módulos habitacionales prefabricados, y cuenta con una ambulancia de traslado, vacunatorios, boxes de testeo para la realización de hisopados y para efectuar el seguimiento de pacientes.

Este centro se propone brindar una respuesta rápida y evitar la eventual saturación de hospitales y centros de atención comunitaria de sus áreas de influencia. Servirá, además, como vacunatorio, y una vez que finalice la pandemia, quedará como capacidad instalada para la atención médica del distrito.

Este Hospital Modular ubicado en la localidad de San Bernardo se suma así al sistema de salud del Partido de La Costa junto con los Hospitales de Mar de Ajó, Santa Teresita y San Clemente, y los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en las localidades del distrito.