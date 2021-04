Arribaron a la ciudad vacunas antigripales, pediátricas y para adultos

El presidente Alberto Fernández estaría evaluando lanzar un paquete más duro de medidas que apunten a restringir la circulación ante el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y en ese sentido los médicos asesores pidieron ir en ese camino.

Las versiones surgieron de la reunión que encabezó el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en Casa Rosada, con el comité de expertos médicos, quienes se mostraron preocupados por el comportamiento social y pidieron medidas más restrictivas de circulación en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y en los grandes centros urbanos.

Los 22 expertos que dialogaron por zoom coincidieron que la segunda ola “no es más de lo mismo” y que el escenario “no es igual” porque las nuevas variantes “hicieron estragos” en otros países, y la calificaron “casi de una nueva pandemia”, dijeron fuentes oficiales.

“Si no bajamos la circulación de la gente no vamos a bajar la circulación del virus”, remarcaron los epidemiólogos, y manifestaron “mucha preocupación” por el comportamiento social, porque no se respetan aforos en lugares cerrados ni la suspensión de las reuniones sociales.

De la reunión participaron la vicejefa de Gabinete, Cecila Todesca Bocco; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y los ministros de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Sabina Frederic; del Interior, Eduardo de Pedro; y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y los asesores presidenciales Cecilia Nicolini, Alejandro Grimson y Ricardo Forster.

Por el comité de expertos, participaron de manera remota por videoconferencia Luis Cámera, Omar Sued, María Marta Contrini, Susana Lloveras, Florencia Cahn, Elsa Baumeister, Freire Cecilia, Gonzalo Camargo, Pablo Bonvehí, Ángela Gentile, Eduardo López, Tomás Orduna, Gustavo Lopardo, Pedro Cahn, Mirta Roses, Charlotte Russ, Ignacio Maglio, Gabriel Kessler, Silvia Bentolila, Santiago Levin, Juan Piovani y Alicia Stolkiner.

Cómo ya se evaluó para el DNU que rige hasta el 30 de abril, que impone una restricción de circulación nocturna y de horario para el rubro gastronómico, las medidas serían más fuertes pero también por un tiempo limitado y acotado.

Las novedades podrían conocerse en las próximas horas, ya que el presidente retomaría sus actividades este martestras haberse recuperado del Covid-19. (DIB) ACR