Avanza la construcción de la Travesía Urbana en Ruta 3

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, anunció la firma de un convenio con Nación para ejecutar obras de agua en 17 municipios del territorio bonaerense con una inversión de $119.226.257,73. Lo hizo en un acto que encabezó junto al subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, y el titular de la empresa estatal ABSA, Germán Ciucci.

En ese sentido, se presentaron 32 contratos para perforaciones en distintos municipios de la provincia, financiados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). Los trabajos consistirán en la captación de agua y se enmarcan en la tercera etapa de un plan integral de 135 nuevos pozos.

Al respecto, Simone expresó: “Hacer pozos de agua es algo que hacía mucho que no se hacía, son obras que no se ven y posiblemente por eso no se le hayan dado la importancia que tiene. Los pozos mejoran el caudal, la presión y la calidad de agua”, y agregó que “ha sido posible gracias al trabajo con el ENOHSA, por eso agradecemos al sub-administrador Néstor Álvarez y al ministro Gabriel Katopodis”.

Por su parte, el subsecretario Jelinski aseguró que acuerdos como este “son fundamentales porque las obras de agua potable, como las de saneamiento, llegan a la salud de la gente, estamos dando salud y calidad de vida”. “Las perforaciones sirven para inyectar rápidamente agua al sistema”, finalizó.

Los trabajos permitirán elevar el caudal de agua en las zonas beneficiadas y generar una mayor previsibilidad ante incidentes que afecten al servicio, además de las tareas de mantenimiento en las redes que se ejecutarán sin generar inconvenientes con el suministro a los usuarios.

Por último, Germán Ciucci destacó: “Cuando asumimos el Ministro Simone y Guillermo Jelinski nos instruyeron a trabajar nuevamente en la imagen de ABSA, que estaba en un deterioro muy importante. En base a eso pensamos en la transformación de la empresa, en articulación con Nación, Provincia y municipios. Los resultados son muy importantes”.

Cabe destacar que los municipios beneficiados por este convenio serán: San Vicente, Gral. Rodríguez, Alte. Brown, 9 de julio, Bragado, Carlos Tejedor, San Miguel del Monte, Cañuelas, Tapalqué, Las Flores, Gral. Alvear, Coronel Vidal, Ayacucho, Gral. Madariaga, San Cayetano, Gral. Lamadrid y Tres Arroyos.