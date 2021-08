La Provincia propone ampliar la presencialidad cuidada en las escuelas

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, comunicó este martes por la mañana en conferencia de prensa que el horario de las actividades nocturnas se extenderá en todo el territorio bonaerense, a partir del miércoles, hasta las 3 de la mañana.

“Se estableció un horario de cierre obligatorio de actividades de nocturnidad a las 3am. En el decreto nacional no se pone ninguna restricción horaria, se delega la competencia en las provincias, y justamente lo hacemos por pedido de los intendentes, ya que se les hace muy difícil poder fiscalizar a la mañana”, declaró Bianco.

💬 "Las actividades nocturnas en toda la provincia finalizan a las 3 de la mañana" – @Carli_Bianco. pic.twitter.com/YbDUVlazAr — BA noticias (@banoticias) August 17, 2021

En el marco de la conferencia de prensa epidemiológica, Bianco le respondió al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien en las últimas horas sostuvo que “es muy importante que cumplamos con las normativas que nosotros mismos disponemos”, en referencia presidente Alberto Fernández y al festejo de cumpleaños en Olivos durante la cuarentena.

“Es muy importante que cumplamos con las normativas que nosotros mismos disponemos. No puedo estar más de acuerdo. Me parece que tenemos que predicar con el ejemplo y que es lo que hemos estado haciendo. Que se haya cometido un error en particular, lo bueno es que se haya admitido ese error y pedido disculpas”, inició Bianco.

Y continuó: “Quirós debería decirle esto mismo a sus propios colegas de su fuerza política. Muchos referentes de su fuerza política, convocaban a marchas que pretendían ser multidunarias y estaban por fuera de toda normativa; también el expresidente viajó cuando no estaba permitido; también varios dirigentes de Cambiemos, Juntos por el Cambio, Juntos, PRO, no sé cómo se llaman ahora, se contagiaron en reuniones sin distanciamiento ni barbijo en el momento de mayores restricciones”.

Y siguió: “Y le diría al ministro Quirós que él también dé el ejemplo porque hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires no se están cumpliendo los protocolos de distanciamiento para la vuelta a clases como indicó el Consejo Federal de Educación”.

En otro orden, Bianco se refirió al presunto incumplimiento de la cuarentena por parte de Mauricio Macri tras su regreso al país y aclaró lo ocurrido: “Al expresidente como a cualquier ciudadano bonaerense se le aplicó el protocolo correspondiente. Declaró un domicilio, certificamos de manera telefónica que estaba allí durante cuatro o cinco días, hasta que en un momento ya no estaba en ese domicilio y no había avisado al número 148 ni declarado que se iba a mudar”.

“Después nos enteramos que había enviado un mail a la región sanitaria pero era un correo que no correspondía, porque no era el lugar en el que había que avisar; había que avisarle a los trabajadores del 148 que hacían el rastreo, por lo que se hizo una fiscalización en el domicilio, se labró el acta y ahora tiene cinco días para hacer el descargo, y eventualmente seguirá con su camino en la justicia”, explicó.