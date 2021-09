Cambios en el padrón: consultá dónde votar

La Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires no aprobó la lista de UCEDE Las Flores y de otras ciudad. En este sentido, el Arquitecto Fernando Cámara, Presidente Junta Promotora, emitió un comunicado.

Hace pocos días presentamos con orgullo y entusiasmo nuestra lista de precandidatos florences de la alianza Avanza Libertad para las próximas elecciones. Lista integrada por buena gente, buenos y eficientes vecinos cuyo único afán era aportar ideas y trabajo para que en nuestra querida Las Flores todos pudiéramos vivir mejor.

No pudo ser. La Justicia Electoral de la Provincia de Bs.As., con un retraso notable, no reconoció válida muchas de las listas presentadas por Avanza Libertad no aceptando nuestros reclamos y presentaciones, entre ellas la de Las Flores y no podremos participar en estas elecciones.

Lástima. Libertad es poder elegir, cuantas más opciones más libres somos y hoy los florences han perdido la oportunidad de elegir una lista de buenos vecinos que entienden que la libertad y el trabajo de la actividad privada son el camino a una mejor calidad de vida.

Este triste y lamentable episodio no nos va a hacer bajar los brazos, para estas elecciones apoyaremos a nuestros candidatos a legisladores nacionales y seccionales defendiendo nuestra idea de libertad y trabajo para todos y seguiremos preparando y agrandando nuestro equipo siempre para aportar ideas para la prosperidad de Las Flores.