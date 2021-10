Encuentros informativos de buenas prácticas agrícolas y prevención de ETS en Las Flores

La Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público informa que muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso pueden ser reparados y reinsertados comercialmente. Y éste trabajo de recuperación y reparación es realizado por el Taller A.L.M.A.

Por este motivo, comenzamos una campaña de recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso (A.E.E.D) en conjunto con el Taller A.L.M.A.

Aquellos A.E.E.D que puedan ser reparados, quedarán a disposición del Taller, mientras que aquellos que ya no puedan ser recuperados serán enviados a la Penitenciaría de Olmos para extraer las partes útiles o reciclables.

En el Taller se recepcionarán: CPU, monitores, accesorios de computación, teléfonos celulares, pequeños electrodomésticos (tostadoras, pavas eléctricas, licuadoras, etc.), consolas de videojuegos, etc. No se recibirán pilas, baterías ni artefactos con mercurio.

Otros puntos de recolección serán: Predio Ex-Cattorini (Ingreso por Av. Vidal) y la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público (Parque Plaza Montero).

Por consultas, comunicarse al Taller A.L.M.A 2244 444620 o a la Subsecretaría de Ambiente y Espacio Público 2244 426032.