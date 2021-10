Triunfo de Las Flores Básquet sobre Loma Negra y Racing

La Secretaría de Deportes informa la nómina de los clasificados para disputar la final provincial de los Juegos Bonaerenses 2021, que se desarrollarán desde el viernes 5 hasta el martes 9 de noviembre en Mar del Plata.

Ajedrez: Lucía Nanti (Universitario) y Rocío Orlando (sub 18). DT: Mario Orlando.

Atletismo: Salomé Pellejero lanzamiento de bala (Sub 18) y Enzo Mele salto en alto (Sub 16). DT: Fernanda Negrete.

Beach vóley: Ignacia Gómez y Kiara Lamas (Sub 14), Macarena Almeira y Malena Pérez (Sub 18), y Brisa Loyza y Mayra Saldías (Universitario). DT: Luciano Poffer.

Natación: Delfina Antonelli Gigena (Sub 14, 200 m. libres), Paulina Vidal (Sub 14, 100 m. mariposa), Julieta Altuna (Sub 16, 100 m. pecho) y Francisco Sandoval (Sub 16, 100 m. pecho), Carla Potes (Universitario, 100 m. libre), Camila Cabral (Universitario, 100 m. mariposa) y Jeremías Cabral (Universitario, 100 m. espalda)

Acuatlón: Juan Paulé (Sub 14), en ambos casos los profesores son Pedro Cantet, Agustín Distéffano y Lucina Zapata.

Padel: Emma Di Tullio y Maitén Giacoia (Sub 14). DT: Julio Etcheverry.

Tenis de Mesa: Valentino De Benedetto (Sub 14) y Paloma Lorenzetti (Sub 16) DT: Diego Blanco.