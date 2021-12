Cuenta DNI cierra el año con descuentos de hasta el 40%

Tras anunciar la posibilidad de vacuna libre para mayores de 3 años en la provincia de Buenos Aires, desde el Gobierno bonaerense confirmaron que habrá operativos de inoculación en las playas durante la temporada de verano.

Así lo afirmó a La Cielo el jefe de Asesores de la provincia, Carlos Bianco, quien destacó que se articulan las herramientas para llegar al universo de personas que no recibieron la segunda dosis (o la primera).

“Estamos con operativos permanentes de vacunación casa por casa y el gobernador dijo que habrá operativos de vacunación en las playas”, marcó el funcionario a Feudale Café.

En ese plano, así como hubo operativos de inscripción el verano pasado, se desarrollarán campañas para llevar la vacuna a la costa atlántica, donde haya mayor concentración de personas por la temporada estival.

“La cuestión de las sanciones hay que manejarla con cuidado”, analizó Bianco en recuerdo de lo ocurrido con las multas a quienes rompían el aislamiento al llegar del exterior en pleno auge de la variante Delta.

Asimismo, postuló que “el objetivo es que todos estemos inmunizados para cortar la cadena de contagios y llegar al hito de la inmunidad de rebaño. En las poblaciones mayores de 70 años estamos en el 95% con las dos dosis”, marcó.

En cuanto a la problemática que puede representar quienes no se vacunaron, Bianco señaló que en la Provincia “no tenemos un problema de que la gente no se quiera vacunar en general, sí lo vemos en los menores porque algunas familias si bien se vacunaron los padres, no lo hacen con los chicos y me parece que es una postura individualista”.